Температура впала вже до -3: скільки снігу насипало на горі Піп Іван (фото, відео)
Зранку четверга, 24 вересня, погода на високогір'ї Карпат нагадувала по-справжньому зимову. Температура суттєво впала, а землю вкрив невеликий шар снігу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.
Що відбувалось на високогір'ї зранку
Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 24 вересня 2026 року на горі Піп Іван було хмарно.
Вітер спостерігався західний, зі швидкістю 3 метри за секунду.
При цьому температура повітря опустилась до -3°С.
Публікація рятувальників про синоптичну ситуацію на горі Піп Іван (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Виходячи з опублікованого рятувальниками фото, видимість на високогір'ї - була ускладнена.
На землі та спорудах затримався невеликий шар снігу.
Що можна було побачити на горі Піп Іван зранку 24 вересня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Чого чекати від погоди в регіоні пізніше
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода в регіоні впродовж 24 вересня очікується хмарною, з проясненнями.
Як в місті Івано-Франківськ, так і по області - місцями ймовірний невеликий дощ.
Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів вдень можуть підніматись:
- по області - до +13...+18°С;
- по місту Івано-Франківськ - до +14...+16°С;
- на високогір'ї - до +4...+9°С.
"Медико-метеорологічні умови 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - уточнили синоптики.
Що радять туристам рятувальники ДСНС
О 9:32 четверга прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області підтвердила, що на високогір'ї - мороз.
"Попри осінню пору, у високогір'ї вже зимові умови", - розповіли громадянам й опублікували відповідне відео (з вершини гори Піп Іван).
Туристів, які планують мандрівку в гори, рятувальники закликали:
- враховувати погодні умови;
- ретельно готуватися до походу.
Так, гостям Карпат радять обов'язково:
- перевіряти прогноз погоди перед виходом;
- обирати маршрут відповідно до своїх сил і досвіду;
- одягатися тепло;
- брати з собою необхідне спорядження.
"Не переоцінюйте власні сили та не вирушайте в гори непідготовленими. За погіршення погодних умов краще відкласти похід", - підсумували у ДСНС.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу - у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -2°С.
Крім того, ми пояснювали, які області накриває циклон 24 вересня і коли негода від України відступить.
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