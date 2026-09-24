Температура впала вже до -3: скільки снігу насипало на горі Піп Іван (фото, відео)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

" Не переоцінюйте власні сили та не вирушайте в гори непідготовленими. За погіршення погодних умов краще відкласти похід ", - підсумували у ДСНС.

"Попри осінню пору, у високогір'ї вже зимові умови ", - розповіли громадянам й опублікували відповідне відео (з вершини гори Піп Іван).

О 9:32 четверга прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області підтвердила , що на високогір'ї - мороз.

Як в місті Івано-Франківськ, так і по області - місцями ймовірний невеликий дощ .

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода в регіоні впродовж 24 вересня очікується хмарною, з проясненнями.

Що можна було побачити на горі Піп Іван зранку 24 вересня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Виходячи з опублікованого рятувальниками фото, видимість на високогір'ї - була ускладнена.

При цьому температура повітря опустилась до -3°С .

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 24 вересня 2026 року на горі Піп Іван було хмарно .

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу - у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -2°С.

Крім того, ми пояснювали, які області накриває циклон 24 вересня і коли негода від України відступить.

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