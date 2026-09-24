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Температура впала вже до -3: скільки снігу насипало на горі Піп Іван (фото, відео)

10:34 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Температура впала вже до -3: скільки снігу насипало на горі Піп Іван (фото, відео) Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Зранку четверга, 24 вересня, погода на високогір'ї Карпат нагадувала по-справжньому зимову. Температура суттєво впала, а землю вкрив невеликий шар снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.

Що відбувалось на високогір'ї зранку

Згідно з інформацією рятувальників, станом на 8 годину ранку 24 вересня 2026 року на горі Піп Іван було хмарно.

Вітер спостерігався західний, зі швидкістю 3 метри за секунду.

При цьому температура повітря опустилась до -3°С.

Температура впала вже до -3: скільки снігу насипало на горі Піп Іван (фото, відео)Публікація рятувальників про синоптичну ситуацію на горі Піп Іван (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Виходячи з опублікованого рятувальниками фото, видимість на високогір'ї - була ускладнена.

На землі та спорудах затримався невеликий шар снігу.

Температура впала вже до -3: скільки снігу насипало на горі Піп Іван (фото, відео)Що можна було побачити на горі Піп Іван зранку 24 вересня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Чого чекати від погоди в регіоні пізніше

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода в регіоні впродовж 24 вересня очікується хмарною, з проясненнями.

Як в місті Івано-Франківськ, так і по області - місцями ймовірний невеликий дощ.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень можуть підніматись:

  • по області - до +13...+18°С;
  • по місту Івано-Франківськ - до +14...+16°С;
  • на високогір'ї - до +4...+9°С.

"Медико-метеорологічні умови 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - уточнили синоптики.

Що радять туристам рятувальники ДСНС

О 9:32 четверга прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області підтвердила, що на високогір'ї - мороз.

"Попри осінню пору, у високогір'ї вже зимові умови", - розповіли громадянам й опублікували відповідне відео (з вершини гори Піп Іван).

Туристів, які планують мандрівку в гори, рятувальники закликали:

  • враховувати погодні умови;
  • ретельно готуватися до походу.

Так, гостям Карпат радять обов'язково:

  • перевіряти прогноз погоди перед виходом;
  • обирати маршрут відповідно до своїх сил і досвіду;
  • одягатися тепло;
  • брати з собою необхідне спорядження.

"Не переоцінюйте власні сили та не вирушайте в гори непідготовленими. За погіршення погодних умов краще відкласти похід", - підсумували у ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу - у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -2°С.

Крім того, ми пояснювали, які області накриває циклон 24 вересня і коли негода від України відступить.

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