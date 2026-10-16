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Карпати засипало снігом: яка ситуація на високогір'ї та що радять у ДСНС (фото)

10:52 16.10.2026 Пт
4 хв
aimg Ірина Костенко
Карпати засипало снігом: яка ситуація на високогір'ї та що радять у ДСНС (фото) Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Зранку 16 жовтня температура повітря на високогір'ї Карпат впала відчутно нижче нуля. Випало чимало снігу.

Докладніше про ситуацію з погодою в горах, поради рятувальників і прогноз на найближчий час, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відбувалось на високогір'ї Карпат зранку

Прес-служба гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook повідомила, що станом на 08:45 п'ятниці, 16 жовтня 2026 року, на горі Піп Іван спостерігалась хмарна погода.

Видимість була обмеженою.

Вітер - північний, зі швидкістю 12 метрів за секунду.

При цьому температура повітря становила -5°С.

Виходячи з опублікованого рятувальниками фото, на високогір'ї Карпат випав чималий шар снігу. Його можна побачити як на будівлях, так і на землі.

Ситуація на горі Піп Іван зранку 16 жовтня 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Ситуація на горі Піп Іван зранку 16 жовтня 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Про сніг у горах повідомляли також місцеві пабліки.

"У Карпатах випав сніг", - розповіли у Telegram-каналі "Мій Івано-Франківськ" й оприлюднили відповідну світлину.

Сніг у Карпатах 16 жовтня 2026 року (фото: t.me/ivano_frankivsk1)
Сніг у Карпатах 16 жовтня 2026 року (фото: t.me/ivano_frankivsk1)

Що розповіли про ситуацію в горах у ДСНС

У прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області у Facebook розповіли, що вже допомогли чотирьом людям, які опинились "у складних погодних умовах".

Зазначається, що о 2 годині ночі 16 жовтня до гірських рятувальників надійшло повідомлення про групу туристів, які перебували між горами Брескул та Пожижевська.

"Через погіршення погоди та знесилення однієї з учасниць, 2004 року народження, група потребувала допомоги", - пояснили у ДСНС.

Попри відсутність зв'язку з туристами, їхнє місцеперебування вдалося встановити.

Гірські рятувальники з Ворохти:

  • вирушили на допомогу;
  • дісталися до групи;
  • супроводили людей до навчально-спортивної бази "Заросляк".

У ДСНС поділились також фото з місця події.

На ньому видно, що снігу в горах випало чимало. І на той момент він продовжував падати.

Рятувальники допомогли групі туристів у горах (фото: facebook.com/dsns.if)
Рятувальники допомогли групі туристів у горах (фото: facebook.com/dsns.if)

Що радять туристам рятувальники ДСНС

Під час планування мандрівок у гори рятувальники закликають враховувати погодні умови.

Адже сніг, низька температура, сильний вітер і обмежена видимість:

  • ускладнюють пересування;
  • підвищують ризик переохолодження;
  • підвищують ризик втрати орієнтування.

З огляду на таку ситуацію, туристам радять:

  • перед виходом - перевіряти прогноз погоди й актуальні попередження спеціалістів;
  • обирати маршрут відповідно до підготовки всіх учасників;
  • мати теплий і водонепроникний одяг, відповідне взуття;
  • брати з собою ліхтарик, запас їжі та води, заряджений телефон і павербанк;
  • повідомляти близьким маршрут та орієнтовний час повернення;
  • за несприятливого прогнозу - відкласти похід.

"Якщо погода погіршилася вже на маршруті або хтось із групи відчув знесилення, своєчасно припиніть сходження та оцініть можливість безпечного повернення", - наголосили у ДСНС.

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Яку погоду прогнозують в регіоні пізніше

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода по місту та області 16 жовтня очікується хмарною, з проясненнями.

Обіцяють помірний дощ.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Вдень температура повітря буде такою:

  • по місту Івано-Франківськ +10...+12°С;
  • по Івано-Франківській області +7...+12°С;
  • на високогір'ї +2...+7°С.

"Медико-метеорологічні умови 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - підсумували спеціалісти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути жовтень в Україні в цілому та яким річкам бракуватиме води до кінця місяця (де вже оголосили третій рівень небезпеки).

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