Карпати засипало снігом: яка ситуація на високогір'ї та що радять у ДСНС (фото)
Зранку 16 жовтня температура повітря на високогір'ї Карпат впала відчутно нижче нуля. Випало чимало снігу.
Докладніше про ситуацію з погодою в горах, поради рятувальників і прогноз на найближчий час, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що відбувалось на високогір'ї Карпат зранку
Прес-служба гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook повідомила, що станом на 08:45 п'ятниці, 16 жовтня 2026 року, на горі Піп Іван спостерігалась хмарна погода.
Видимість була обмеженою.
Вітер - північний, зі швидкістю 12 метрів за секунду.
При цьому температура повітря становила -5°С.
Виходячи з опублікованого рятувальниками фото, на високогір'ї Карпат випав чималий шар снігу. Його можна побачити як на будівлях, так і на землі.
Про сніг у горах повідомляли також місцеві пабліки.
"У Карпатах випав сніг", - розповіли у Telegram-каналі "Мій Івано-Франківськ" й оприлюднили відповідну світлину.
Що розповіли про ситуацію в горах у ДСНС
У прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області у Facebook розповіли, що вже допомогли чотирьом людям, які опинились "у складних погодних умовах".
Зазначається, що о 2 годині ночі 16 жовтня до гірських рятувальників надійшло повідомлення про групу туристів, які перебували між горами Брескул та Пожижевська.
"Через погіршення погоди та знесилення однієї з учасниць, 2004 року народження, група потребувала допомоги", - пояснили у ДСНС.
Попри відсутність зв'язку з туристами, їхнє місцеперебування вдалося встановити.
Гірські рятувальники з Ворохти:
- вирушили на допомогу;
- дісталися до групи;
- супроводили людей до навчально-спортивної бази "Заросляк".
У ДСНС поділились також фото з місця події.
На ньому видно, що снігу в горах випало чимало. І на той момент він продовжував падати.
Що радять туристам рятувальники ДСНС
Під час планування мандрівок у гори рятувальники закликають враховувати погодні умови.
Адже сніг, низька температура, сильний вітер і обмежена видимість:
- ускладнюють пересування;
- підвищують ризик переохолодження;
- підвищують ризик втрати орієнтування.
З огляду на таку ситуацію, туристам радять:
- перед виходом - перевіряти прогноз погоди й актуальні попередження спеціалістів;
- обирати маршрут відповідно до підготовки всіх учасників;
- мати теплий і водонепроникний одяг, відповідне взуття;
- брати з собою ліхтарик, запас їжі та води, заряджений телефон і павербанк;
- повідомляти близьким маршрут та орієнтовний час повернення;
- за несприятливого прогнозу - відкласти похід.
"Якщо погода погіршилася вже на маршруті або хтось із групи відчув знесилення, своєчасно припиніть сходження та оцініть можливість безпечного повернення", - наголосили у ДСНС.
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Яку погоду прогнозують в регіоні пізніше
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода по місту та області 16 жовтня очікується хмарною, з проясненнями.
Обіцяють помірний дощ.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Вдень температура повітря буде такою:
- по місту Івано-Франківськ +10...+12°С;
- по Івано-Франківській області +7...+12°С;
- на високогір'ї +2...+7°С.
"Медико-метеорологічні умови 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - підсумували спеціалісти.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.
Крім того, ми пояснювали, яким може бути жовтень в Україні в цілому та яким річкам бракуватиме води до кінця місяця (де вже оголосили третій рівень небезпеки).
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