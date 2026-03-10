ua en ru
Вт, 10 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Київ офіційно прийшла метеорологічна весна: скільки насправді тривала в місті зима

18:26 10.03.2026 Вт
2 хв
Цьогорічна зима була примхливою й морозною, але значно коротшою за багаторічні показники
aimg Ірина Костенко
У Київ офіційно прийшла метеорологічна весна: скільки насправді тривала в місті зима Зима у столиці офіційно закінчилась (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)

Метеорологічна зима у Києві залишилася позаду, поступившись місцем стабільному весняному потеплінню. Проте період холодів виявився майже на місяць коротшим, ніж зазвичай.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.

Читайте також: Такої холоднечі не було 15 років: який найбільший мороз "накрив" Київ цієї зими

Коли закінчилась метеорологічна зима в Києві

У ЦГО імені Бориса Срезневського розповіли, що згідно з даними спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", починаючи з 1 березня 2026 року середньодобова температура повітря стабільно перевищувала 0°С.

"До Києва прийшла метеорологічна весна, що в межах кліматичної норми", - наголосили спецілісти.

Повідомляється, що в цілому метеорологічна зима у столиці, за розрахунками кліматологів обсерваторії:

  • розпочалась 24 грудня 2025 року;
  • закінчилась 28 лютого 2026 року.

Насамкінець українцям пояснили, що тривала вона (згідно з підрахунками фахівців) впродовж 67 днів.

"Що на 25 днів менше за середні багаторічні показники", - підсумували у ЦГО.

У Київ офіційно прийшла метеорологічна весна: скільки насправді тривала в місті зимаУ Києві офіційно оголосили прихід метеорологічної весни (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Що відомо про метеорологічну весну по Україні

Минулої п'ятниці начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла РБК-Україна, що цього тижня повітря в деяких регіонах може місцями прогрітись до +18°C.

При цьому ймовірний "певний дефіцит" опадів.

Експерт повідомила також, що у багатьох областях - західних, південних і частково центральних - метеорологічна весна вже настала.

"Тобто це - коли середньодобова температура стабільно перевищує вже 0 градусів (за Цельсієм, - Ред.) і надалі тенденція зберігається у бік підвищення", - пояснила представниця Укргідрометцентру.

Вона додала, що фахівці очікують (із великою ймовірністю), що по деяких західних областях середньодобові температурні показники найближчим часом можуть перейти навіть через +5°C.

"Це вже якби друга стадія метеорологічної весни. Коли вже відновлюється вегетація у рослин", - наголосила Птуха.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 11 березня Україну накриє хвиля майже літнього тепла. Проте безхмарне небо готує підступну пастку - вночі місцями може бути мінус.

Крім того, в Українському гідрометеорологічному центрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Читайте також, чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Погода Глобальне потепління Погода в Києві Кліматолог Метеоролог
Новини
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком