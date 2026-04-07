Україну накриє нова порція холоду: як зміниться погода завтра і де будуть заморозки
В Україну продовжує заходити холодне повітря з півночі, яке суттєво псує квітневу погоду. Синоптики попереджають не лише про опади, але й про небезпечні пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Від чого залежатиме погода завтра
Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу 8 квітня, незатишну погоду в Україні зумовлюватиме тилова частина циклону (з центром - на схід від нашої території).
Крім того, на висотах знаходитиметься холодна повітряна маса.
Вона доповнюватиметься "новими порціями холоду з північних напрямків".
Що буде з опадами та вітром в Україні
Погода по Україні завтра очікується хмарна, з проясненнями.
Прогнозують також невеликий дощ. Вночі - з мокрим снігом.
У Карпатах - невеликий сніг.
Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Вдень місцями ймовірні пориви 15-20 м/с:
- у західних областях;
- у Вінницькій області;
- у Житомирській області.
Чого чекати від температури повітря
Температура повітря по Україні найближчої ночі очікується близько 1-6 градусів тепла.
"На поверхні ґрунту, на Закарпатті та північному сході країни і в повітрі заморозки 0-3°C", - повідомили фахівці Укргідрометцентру.
Вдень прогнозують від 4 до 9 градусів тепла.
У Карпатах температура повітря вночі та вдень - близько 0-3 градусів морозу.
Прогноз погоди по Україні на 8 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Яку погоду прогнозують у Києві та області
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 8 квітня також буде хмарною, з проясненнями.
Очікується також невеликий дощ. Вночі - з мокрим снігом.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря вночі:
- у Києві - близько 1-3 градусів тепла;
- по області - від 1 до 6 градусів тепла (на поверхні ґрунту - заморозки 0-3°C).
Температура повітря вдень:
- у Києві - близько 6-8 градусів тепла;
- по області - від 4 до 9 градусів тепла.
