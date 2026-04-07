Україну накриє нова порція холоду: як зміниться погода завтра і де будуть заморозки

17:24 07.04.2026 Вт
Місцями ймовірний дощ і навіть мокрий сніг
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні завтра буде хмарна, але з проясненнями (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україну продовжує заходити холодне повітря з півночі, яке суттєво псує квітневу погоду. Синоптики попереджають не лише про опади, але й про небезпечні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Від чого залежатиме погода завтра

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу 8 квітня, незатишну погоду в Україні зумовлюватиме тилова частина циклону (з центром - на схід від нашої території).

Крім того, на висотах знаходитиметься холодна повітряна маса.

Вона доповнюватиметься "новими порціями холоду з північних напрямків".

Що буде з опадами та вітром в Україні

Погода по Україні завтра очікується хмарна, з проясненнями.

Прогнозують також невеликий дощ. Вночі - з мокрим снігом.

У Карпатах - невеликий сніг.

Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Вдень місцями ймовірні пориви 15-20 м/с:

  • у західних областях;
  • у Вінницькій області;
  • у Житомирській області.

Чого чекати від температури повітря

Температура повітря по Україні найближчої ночі очікується близько 1-6 градусів тепла.

"На поверхні ґрунту, на Закарпатті та північному сході країни і в повітрі заморозки 0-3°C", - повідомили фахівці Укргідрометцентру.

Вдень прогнозують від 4 до 9 градусів тепла.

У Карпатах температура повітря вночі та вдень - близько 0-3 градусів морозу.

Україну накриє нова порція холоду: як зміниться погода завтра і де будуть заморозкиПрогноз погоди по Україні на 8 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду прогнозують у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 8 квітня також буде хмарною, з проясненнями.

Очікується також невеликий дощ. Вночі - з мокрим снігом.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Україну накриє нова порція холоду: як зміниться погода завтра і де будуть заморозкиПрогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря вночі:

  • у Києві - близько 1-3 градусів тепла;
  • по області - від 1 до 6 градусів тепла (на поверхні ґрунту - заморозки 0-3°C).

Температура повітря вдень:

  • у Києві - близько 6-8 градусів тепла;
  • по області - від 4 до 9 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів, чому Україну накрило різке похолодання (із заморозками та мокрим снігом) й чи потеплішає до Великодня.

Крім того, в УкрГМЦ пояснили, яким може бути квітень в Україні в цілому.

Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
