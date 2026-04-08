Зима вернулась посреди апреля: где в Украине насыпало снега (фото, видео)

10:54 08.04.2026 Ср
3 мин
Вместо весенних цветов - заморозки и метели
aimg Ирина Костенко
Зима вернулась посреди апреля: где в Украине насыпало снега (фото, видео) Снег в апреле напомнил о зиме (фото иллюстративное: Getty Images)

Весеннее тепло оказалось коварным - в некоторые области вернулась настоящая зима. Снег местами не просто пролетал, но и задержался на поверхностях.

Подробнее о ситуации со снегом и непогодой в Украине, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где в Украине пролетал и задержался снег

Плотный слой снега накрыл высокогорье Карпат. При этом температура воздуха опустилась до -7°C.

Согласно информации горных спасателей Прикарпатья, обнародованной в Facebook, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, на горе Поп Иван было облачно.

Ветер наблюдался восточный, со скоростью 7 м/с.

Зима вернулась посреди апреля: где в Украине насыпало снега (фото, видео)Ситуация на высокогорье Карпат утром 8 апреля (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Намело немало снега местами в Ивано-Франковской области.

Зима вернулась посреди апреля: где в Украине насыпало снега (фото, видео)Снег в Ивано-Франковской области (скриншот: t.me/blacklist2477)

"Огромный слой снега после сильного снегопада покрыл Надворную, Микуличин и Яремче", - сообщили в Telegram-канале "Івано-Франківськ 24/7".

Не обошел снег и курортный Буковель.

Зима вернулась посреди апреля: где в Украине насыпало снега (фото, видео)Снег в Буковеле (фото: t.me/ivano_frankivsk1)

Сообщают также о "зимней атмосфере" сегодня в Верховине.

О снеге во Львове и Львовской области сообщали еще со вчерашнего вечера.

"Белые мухи" заметили и в Радехове.

Telegram-канал "Типовий Львів" сообщал, что в Бродах также началась настоящая метель.

Утром 8 апреля снег местами заметили даже в Киеве.

Пролетал снег вчера и сегодня и в других областях Украины (в частности в Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой).

Тем временем в Харькове пошел дождь с градом.

Откуда в Украину пришло похолодание

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в блиц-интервью для РБК-Украина ранее рассказал, что нынешнюю холодную погоду в большинстве областей страны обусловил северный процесс в атмосфере.

Речь идет о циклоне из Скандинавии, который перемещается в восточном направлении.

В его тыловой части происходит вторжение арктического воздуха с северных направлений, именно так холод попадает на нашу территорию.

Специалисты УкрГМЦ в течение последних нескольких дней предупреждали украинцев, что ночью во многих регионах могут быть заморозки на поверхности почвы и даже в воздухе.

В некоторых областях к осадкам в виде дождя добавился мокрый снег.

Местами вероятны также сильные порывы ветра.

Сегодня, 8 апреля, неуютную погоду в Украине будет продолжать обусловливать тыловая часть циклона (тогда как его центр - к востоку от нашей территории).

На высотах до сих пор будет находиться холодная воздушная масса, которая будет дополняться "новыми порциями холода с северных направлений".

Стоит отметить, что Семилит рассказал также, изменится ли погода в Украине накануне выходных - может ли быть потепление на Пасху или же после праздника.

