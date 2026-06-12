Жорсткі обмеження для електросамокатів: що може змінитись у Львові з 1 липня

У Львові планують суттєво посилити правила для водіїв електросамокатів та компаній, які здають їх в оренду. Деякі зміни пропонують запровадити вже з 1 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника міста Андрія Садового у Facebook.
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Мер Львова нагадав, що минулого року в місті "троє дітей стали посмертними донорами після важких травм, пов'язаних з електросамокатами".
А лише за останні три місяці у Львові госпіталізували понад 100 дітей, які постраждали через електросамокати.
"Для мене це достатня причина, щоб перестати вдавати, що проблеми не існує", - констатував Садовий.
З огляду на таку ситуацію, 12 червня 2026 року на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради були розглянуті пропозиції, які мають зробити користування електросамокатами у Львові безпечнішим.
Садовий повідомив, що важливі зміни щодо електросамокатів у Львові пропонують запровадити вже з 1 липня.
Так, оператори прокату повинні будуть забезпечувати верифікацію віку своїх користувачів.
"Прокат електросамокатів має бути доступний лише з 16 років", - пояснив посадовець.
Необхідно також, за його словами, зробити використання захисних шоломів обов'язковим.
"Для цього напрацюємо відповідні зміни до правил благоустрою. Шолом має бути", - наголосив мер міста.
Крім того, планується визначити аварійно небезпечні ділянки - де швидкість електросамокатів буде обмежена до 15 км/год.
Ще одна важлива зміна, яку планують запровадити у місті Лева, це заборона залишати прокатні електросамокати деінде - поза спеціально визначеними для паркування місцями.
"Багато хто питає, чому місто просто не заборонить електросамокати", - поділився Садовий.
Відповідаючи на таке запитання, він визнав: "Місто сьогодні не має таких повноважень".
Посадовець уточнив, що в цілому "можна оголосити заборону хоч завтра".
"Але якщо самокати після цього продовжать їздити містом, це буде не рішення, а його імітація", - зауважив він.
Отже, за словами мера, влада міста робить те, що реально можна зробити вже зараз.
"Посилюємо правила, обмежуємо швидкість у небезпечних місцях та наполягаємо на змінах до державного законодавства. Жоден бізнес і жодна зручність не можуть бути важливішими за людське життя", - підсумував Садовий.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Верховній Раді зареєстровали законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів, моноколіс та інших засобів малого електротранспорту, а також підвищити штрафи для їхніх водіїв, пішоходів і велосипедистів (за порушення правил дорожнього руху).
Тим часом уряд України вже доопрацьовує власні пропозиції щодо нової системи штрафів для водіїв і правил для електросамокатів.
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