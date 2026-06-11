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Правила для електросамокатів пройшли комітет Ради: що пропонує проєкт закону

19:25 11.06.2026 Чт
2 хв
Які нові права та обов'язки готують для українців?
aimg Валерій Ульяненко
Правила для електросамокатів пройшли комітет Ради: що пропонує проєкт закону Фото: для власників електросамокатів введуть правила (Getty Images)
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У Верховній раді зробили перший важливий крок до введення правил для електросамокатів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

У четвер, 11 червня, парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про нові правила для електричних транспортних засобів.

Йдеться про законопроєкт № 3023, який має визначити права та обов'язки людей, які пересуваються на легкому персональному електротранспорті.

"Йдеться про електросамокати, моноколеса та інші подібні засоби пересування, які останніми роками стали звичним явищем на вулицях українських міст. Водночас чинне законодавство досі не визначає чітких прав, обов'язків та відповідальності їхніх користувачів", - зазначив Білошицький.

Після ухвалення закону власників таких засобів офіційно визнають учасниками дорожнього руху. Для них будуть встановлені базові правила безпеки та поведінки на вулицях.

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Крім того, уряд внесе зміни до Правил дорожнього руху (ПДР), де пропишуть усі технічні та безпечні нюанси користування таким транспортом.

Білошицький зазначив, що наступним етапом має стати розгляд законопроєкту Верховною Радою.

Нагадаємо, ще 2024 року в Івано-Франківську пропонували запровадити обмеження для електросамокатів через численні скарги мешканців. Зокрема, йшлося про зменшення максимально дозволеної швидкості, а також можливість повної заборони такого транспорту в місті.

Зазначимо, велосипедисти є повноправними учасниками дорожнього руху, а тому зобов'язані дотримуватися ПДР. За порушення цих норм передбачена відповідальність відповідно до ст. 127 КУпАП.

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Національна поліція Верховна рада электросамокаты
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