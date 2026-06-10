Кабмін готує жорсткі штрафи водіям і правила самокатам, є перші пропозиції

Уряд доопрацьовує пропозиції щодо нової системи штрафів для водіїв і правил для електросамокатів. Найближчим часом їх обговорять з народними депутатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем’єр-міністра Юлії Свириденко.

Градація штрафів і удар по систематичних порушниках

Свириденко обговорила з міністром внутрішніх справ та урядовцями проєкти змін, які мають підвищити безпеку на дорогах. Ключова ідея - запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення швидкості та посилити відповідальність для системних порушників.

"Для більшості водіїв нічого не зміниться. Нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху", - наголосила прем'єр.

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За даними Свириденко, за останні 12 місяців камери автоматичної фіксації зафіксували:

майже 2 900 водіїв, які перевищували швидкість більше ніж 50 разів;

понад 35 тисяч водіїв - більше десяти разів;

майже 12,5 тисячі - більше двадцяти разів.

Найближчим часом МВС має обговорити пропозиції з народними депутатами.

Більше камер на дорогах

Окремий напрямок реформи - розвиток системи автоматичної фіксації порушень. Сьогодні на українських дорогах працює близько 377 камер. Уряд планує збільшити їхню кількість до понад 410 комплексів.

"Там, де працює контроль, водії частіше дотримуються правил", - зазначила Свириденко.

Електросамокати під контроль

Уряд готує також законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. За даними прем'єра, кількість ДТП за їх участі за п'ять місяців 2026 року зросла на 66,8%.

"Гинуть і травмуються люди, зокрема діти. Правила мають бути чіткими та зрозумілими для всіх учасників дорожнього руху", - підкреслила Свириденко