Штрафи до 17 тисяч і конфіскація: в Україні готують нові правила для водіїв електросамокатів

У Верховній Раді зареєстровали законопроєкт, який має врегулювати використання електросамокатів, моноколіс та інших засобів малого електротранспорту, а також підвищити штрафи для пішоходів та велосипедистів за порушення правил дорожнього руху.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на законопроєкт 15283 .

Відповідальність для водіїв малого електротранспорту

Автори законопроєкту наголошують, що в Україні широко використовують малий електротранспорт, однак він не врегулюваний на законодавчому рівні.

"Ледь чи не кожного дня з медіа стають відомі все нові та нові випадки, коли через відсутність чітких правил використання малого електротранспорту виникають дорожньо-транспортні події за участі його користувачів", - йдеться у пояснювальній записці законопроекту.

Депутати пропонують запровадити систему штрафів:

Перше порушення: штраф 1 700 грн (100 неоподатковуваних мінімумів).

штраф (100 неоподатковуваних мінімумів). Друге порушення: штраф 3 400 грн (200 мінімумів) із конфіскацією транспортного засобу.

штраф (200 мінімумів) із конфіскацією транспортного засобу. Третє та кожне наступне порушення: штраф 17 000 грн (1000 мінімумів), виправні роботи на один місяць та конфіскація транспортного засобу.

Додамо, що зараз водіям електросамокатів за порушення ПДР загрожує штраф від 850 грн, при кермуванні у стані алкогольного сп'яніння - 17 тисяч грн, при повторному порушенні - 34 тисячі. У разі спричинення травм середньої важкості порушнику загрожує до 3 років в'язниці, якщо вони призвели до смерті - до 8 років.

Збільшення штрафів для інших учасників руху

"Також вбачається за доцільне передбачити збільшення розмірів штрафу за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин", - вказано у пояснювальній записці.

А саме:

За порушення, що раніше каралися 51 грн (3 мінімуми) - штраф 340 грн (20 мінімумів).

(3 мінімуми) - штраф (20 мінімумів). За порушення, що раніше каралися 85 грн (5 мінімумів) - штраф 510 грн (30 мінімумів).

(5 мінімумів) - штраф (30 мінімумів). За порушення, що раніше каралися 136 грн (8 мінімумів) - штраф 255 грн (15 мінімумів).

(8 мінімумів) - штраф (15 мінімумів). За порушення, що раніше каралися 170 грн (10 мінімумів) - штраф 510 грн (30 мінімумів).

Автори законопроєкту зазначають, що ці зміни дозволять законодавчо врегулювати використання сучасних засобів пересування.

Реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат із держбюджету, а сам документ набере чинності наступного дня після його опублікування. Текст законопроєкту подали ВР 2 червня 2026 року.