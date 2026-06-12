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Жесткие ограничения для электросамокатов: что может измениться во Львове с 1 июля

13:36 12.06.2026 Пт
3 мин
Власти города хотят существенно изменить правила не только для тех, кто становится за руль
aimg Ирина Костенко
Правила насчет электросамокатов во Львове могут измениться (фото иллюстративное: Getty Images)

Во Львове планируют существенно ужесточить правила для водителей электросамокатов и компаний, которые сдают их в аренду. Некоторые изменения предлагают ввести уже с 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы города Андрея Садового в Facebook.

Главное:

  • Причина ограничений: немало молодежи во Львове получает травмы из-за электросамокатов, только за последние три месяца в больницы из-за них попали более 100 детей.
  • Изменения с 1 июля: в городе планируют существенно ужесточить правила для водителей самокатов и компаний проката.
  • Возраст и защита: кататься могут разрешить только с 16 лет, а защитные шлемы станут строго обязательными для всех.
  • Скорость и парковка: на отдельных участках скорость электросамокатов планируют ограничить до 15 км/ч, а оставлять их где угодно - запретить.
  • Полный отказ: запретить электросамокаты в городе в целом - фактически нереально, поэтому власти планируют изменить то, что возможно.

Почему правила насчет электросамокатов хотят изменить

Мэр Львова напомнил, что в прошлом году в городе "трое детей стали посмертными донорами после тяжелых травм, связанных с электросамокатами".

А только за последние три месяца во Львове госпитализировали более 100 детей, пострадавших из-за электросамокатов.

"Для меня это достаточная причина, чтобы перестать делать вид, что проблемы не существует", - констатировал Садовый.

Учитывая такую ситуацию, 12 июня 2026 года на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета были рассмотрены предложения, которые должны сделать пользование электросамокатами во Львове более безопасным.

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Что именно может измениться во Львове и для кого

Садовый сообщил, что важные изменения насчет электросамокатов во Львове предлагают ввести уже с 1 июля.

Так, операторы проката должны будут обеспечивать верификацию возраста своих пользователей.

"Прокат электросамокатов должен быть доступен только с 16 лет", - объяснил чиновник.

Необходимо также, по его словам, сделать использование защитных шлемов обязательным.

"Для этого наработаем соответствующие изменения в правила благоустройства. Шлем должен быть", - подчеркнул мэр города.

Кроме того, планируется определить аварийно опасные участки - где скорость электросамокатов будет ограничена до 15 км/ч.

Еще одно важное изменение, которое планируют ввести в городе Льва, это запрет оставлять прокатные электросамокаты где попало - вне специально определенных для парковки мест.

Правила для электросамокатов во Львове предлагают изменить (инфографика: facebook.com/andriy.sadovyi)

Могут ли запретить электросамокаты в целом

"Многие спрашивают, почему город просто не запретит электросамокаты", - поделился Садовый.

Отвечая на такой вопрос, он признал: "Город сегодня не имеет таких полномочий".

Чиновник уточнил, что в целом "можно объявить запрет хоть завтра".

"Но если самокаты после этого продолжат ездить по городу, это будет не решение, а его имитация", - отметил он.

Публикация Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Следовательно, по словам мэра, власти города делают то, что реально можно сделать уже сейчас.

"Ужесточаем правила, ограничиваем скорость в опасных местах и настаиваем на изменениях в государственное законодательство. Ни один бизнес и ни одно удобство не могут быть важнее человеческой жизни", - подытожил Садовый.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты, которые должны урегулировать использование электросамокатов, моноколес и других средств малого электротранспорта, а также повысить штрафы для их водителей, пешеходов и велосипедистов (за нарушение правил дорожного движения).

Тем временем правительство Украины уже дорабатывает собственные предложения насчет новой системы штрафов для водителей и правил для электросамокатов.

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