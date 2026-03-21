Порушують майже всі: де насправді мають їздити велосипедисти і про які правила забувають
Ключові правила безпечного пересування для власників двоколісного транспорту - нескладні. Проте не можна забувати про вимоги до екіпірування велосипеда та специфіку маневрування на дорогах міста для дітей і дорослих.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції Києва у Facebook.
Де потрібно рухатись велосипедистам
"Полюбляєте їздити на велосипеді? Тримайте корисні поради, щоб ваші поїздки були безпечними", - написали правоохоронці.
Так, українцям нагадали, що за наявності - необхідно завжди рухатись:
- або велосипедними доріжками;
- або велосипедними смугами.
Якщо ж таких поруч немає, велосипедисти можуть рухатись:
- крайньою правою смугою проїзної частини дороги;
- тільки в один ряд.
Наголошується при цьому, що рухатися велосипедом проїжджою частиною можна тільки особам віком з 14 років.
Що обов'язково повинно бути на велосипеді
У Патрульній поліції розповіли, що на велосипеді під час руху обов'язково мають бути:
- справні гальма;
- звуковий сигнал;
- світлоповертаючі елементи.
Важливо також не забувати й про кольори таких елементів:
- спереду вони мають бути білого кольору;
- по боках - оранжевого (помаранчевого);
- позаду - червоного.
Крім того, велосипед має бути обладнаний увімкненим ліхтарем (фарою):
- у темну пору доби;
- в умовах недостатньої видимості.
Дотримуватись ПДР повинні всі учасники руху (інфографіка: facebook.com/kyivpatrol)
Як правильно перетинати дорогу
Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам - які рухаються дорогою.
Крім того, велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину:
- за наявності - велосипедним переїздом;
- у разі його відсутності - відповідно до вимог ПДР.
"У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора", - додали правоохоронці.
Що можна перевозити, їдучи на велосипеді
Українцям повідомили, що в цілому (згідно з правилами) під час їзди на велосипеді перевозити можна лише такі вантажі, які:
- не заважають керуванню;
- не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху.
"Будьте відповідальними та безпечних вам доріг", - підсумували у прес-службі поліції.
