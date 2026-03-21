ua en ru
Сб, 21 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Порушують майже всі: де насправді мають їздити велосипедисти і про які правила забувають

07:30 21.03.2026 Сб
2 хв
Як правильно рухатись, якщо немає велодоріжки, потрібно знати кожному
aimg Ірина Костенко
Порушують майже всі: де насправді мають їздити велосипедисти і про які правила забувають Весна - час відкриття велосипедного сезону для багатьох українців (фото ілюстративне: Getty Images)

Ключові правила безпечного пересування для власників двоколісного транспорту - нескладні. Проте не можна забувати про вимоги до екіпірування велосипеда та специфіку маневрування на дорогах міста для дітей і дорослих.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції Києва у Facebook.

Де потрібно рухатись велосипедистам

"Полюбляєте їздити на велосипеді? Тримайте корисні поради, щоб ваші поїздки були безпечними", - написали правоохоронці.

Так, українцям нагадали, що за наявності - необхідно завжди рухатись:

  • або велосипедними доріжками;
  • або велосипедними смугами.

Якщо ж таких поруч немає, велосипедисти можуть рухатись:

  • крайньою правою смугою проїзної частини дороги;
  • тільки в один ряд.

Наголошується при цьому, що рухатися велосипедом проїжджою частиною можна тільки особам віком з 14 років.

Що обов'язково повинно бути на велосипеді

У Патрульній поліції розповіли, що на велосипеді під час руху обов'язково мають бути:

  • справні гальма;
  • звуковий сигнал;
  • світлоповертаючі елементи.

Важливо також не забувати й про кольори таких елементів:

  • спереду вони мають бути білого кольору;
  • по боках - оранжевого (помаранчевого);
  • позаду - червоного.

Крім того, велосипед має бути обладнаний увімкненим ліхтарем (фарою):

  • у темну пору доби;
  • в умовах недостатньої видимості.

Порушують майже всі: де насправді мають їздити велосипедисти і про які правила забуваютьДотримуватись ПДР повинні всі учасники руху (інфографіка: facebook.com/kyivpatrol)

    Як правильно перетинати дорогу

    Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам - які рухаються дорогою.

    Крім того, велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину:

    • за наявності - велосипедним переїздом;
    • у разі його відсутності - відповідно до вимог ПДР.

    "У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора", - додали правоохоронці.

    Що можна перевозити, їдучи на велосипеді

    Українцям повідомили, що в цілому (згідно з правилами) під час їзди на велосипеді перевозити можна лише такі вантажі, які:

    • не заважають керуванню;
    • не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху.

    "Будьте відповідальними та безпечних вам доріг", - підсумували у прес-службі поліції.

    Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можуть велосипедисти ігнорувати світлофор.

    Крім того, ми пояснювали, які штрафи загрожують велосипедистам без ліхтариків і світловідбивачів в Україні.

    Читайте також, як отримати права на мотоцикл у 2026 році.

    Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
    Або читайте нас там, де вам зручно!
    Національна поліція ПДР Патрульна служба Велосипед Правила безпеки Поради Водіння
    Новини
    Аналітика
