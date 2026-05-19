Джерело підвищеної небезпеки: як і за що карають водіїв електросамокатів в Україні
В Україні водії електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху. Вони несуть повну адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність за порушення ПДР і спричинення аварій.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Євген Буліменко.
Головне:
- Статус водіїв: Верховний Суд прирівняв водіїв електросамокатів до учасників дорожнього руху, а сам транспорт визнав джерелом підвищеної небезпеки.
- Адміністративні штрафи: за спричинення ДТП з пошкодженням майна загрожує штраф 850 грн або позбавлення прав, а за нетверезе кермування - від 17 до 34 тисяч грн.
- Кримінальне покарання: у разі завдання потерпілим травм середньої тяжкості, тяжких ушкоджень або смерті водіям загрожує ув'язнення.
- Відшкодування збитків: винуватець аварії зобов'язаний компенсувати потерпілим усю матеріальну (лікування, втрачений заробіток) та моральну шкоду.
Що загрожує водіям самокатів за порушення ПДР (інфографіка РБК-Україна)
Правовий статус та класифікація транспорту
За словами юриста, правовий статус водіїв електросамокатів було впорядковано спеціальним Законом України щодо розвитку електрозарядної інфраструктури. Документ чітко розмежовує два поняття:
- Легкий персональний електричний транспортний засіб - оснащений двигуном потужністю до 1000 Вт із максимальною швидкістю до 25 км/год.
- Низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб - має масу не більше 600 кг та конструктивну швидкість від 10 до 50 км/год.
Верховний Суд визнав, що електросамокати є джерелом підвищеної небезпеки.
Штрафи за ДТП та нетверезу їзду
Оскільки користувачі самокатів зобов’язані дотримуватися ПДР, за порушення правил передбачена адміністративна відповідальність:
- За спричинення аварії (ст. 124 КУпАП), яка призвела до пошкодження транспортних засобів, доріг чи іншого майна, загрожує штраф у розмірі 850 грн або позбавлення права керування на строк від 6 місяців до 1 року.
- За керування у стані сп’яніння або під впливом знижуючих увагу ліків (ст. 130 КУпАП) передбачено штраф 17 тис. грн з позбавленням прав на 1 рік. За повторне порушення - штраф 34 тис. грн з позбавленням прав на 3 роки та оплатним вилученням транспорту (або адмінарешт на 10 діб).
Коли настає кримінальна відповідальність
"Водії електросамокатів несуть кримінальну відповідальність за порушення Правил дорожнього руху", - наголошує Євген Буліменко.
Покарання залежить від тяжкості наслідків:
- За ушкодження середньої тяжкості (ст. 286 ККУ): штраф від 51 до 85 тис. грн, виправні роботи до 2 років, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років з позбавленням прав.
- У випадку смерті або тяжких травм потерпілого: позбавлення волі на строк від 3 до 8 років (із позбавленням прав до 3 років або без такого).
- За порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух (ст. 291 ККУ), якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, передбачено штраф від 34 до 85 тис. грн, виправні роботи, обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.
Окрім цього, порушник зобов’язаний повністю відшкодувати потерпілому (або його близьким родичам у разі смерті) моральну та матеріальну шкоду, включаючи витрати на лікування, поховання чи втрачений заробіток.
