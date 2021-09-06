Под Житомиром сгорел международный автобус, а Украина попала в топ-10 на Паралимпиаде: новости за выходные

Под Житомиром пассажирский автобус попал в смертельную аварию, заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла задержали после обысков, в Токио финишировала Паралимпиада. Подробнее о том, что произошло на выходных, 4-5 сентября, - в материале РБК-Украина.

Под Житомиром международный автобус врезался в автовоз и сгорел: есть жертва, много пострадавших

Под Житомиром попал в смертельное ДТП пассажирский автобус, выполнявший международный рейс из Польши в Мариуполь. В результате аварии погиб водитель, еще 11 пассажиров получили травмы разной степени тяжкости.

Авария произошла на 177 км автодороги Киев - Чоп в Пулинской территориальной общине возле села Стрибожа. Бус "Neoplan" столкнулся с грузовиком, после чего загорелся. На опубликованных фото видно, что автобус полностью сгорел.

Российские силовики вывезли замглавы Меджлиса из дома после обысков, - правозащитники

Заместителя главы Меджлиса крымскотатрского народа Наримана Джеляла задержали после обысков. Российские силовики вывезли из его дома. Такие действия российской оккупационной власти связывают с его участием в Крымской платформе.

Всего 3 и 4 сентября в ходе массовых обысков были задержаны 5 крымских татар. Их подозревают в совершении "диверсии", и им грозит до 15 лет лишения свободы.

Путин готов говорить с Зеленским, но не о Крыме, - Кремль

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако, по словам Пескова, вопрос деоккупации Крыма не может быть на повестке переговоров.

"Дело в том, что для нас не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион России. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться", - добавил он.

Паралимпиада в Токио финишировала: какое место заняла Украина

В Токио завершились соревнования на Паралимпиаде-2020. Украинская паралимпийская сборная завоевала 98 медалей и попала в десятку лучших.

Первое место заняла сборная Китая. Китайские спортсмены завоевали 207 медалей: 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую. Второе место завоевала Британия, получив в итоге 124 медали: 41 золотую, 38 серебряных и 45 бронзовых. Третье место заняли Соединенные Штаты Америки. Американцы завоевали 104 медали: 37 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую.

Украина же оказалась на шестой ступеньке Паралимпиады. Украинцы завоевали 98 медалей: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых.

Украина получила американский груз инновационных лекарств против коронавируса

Американская благотворительная организация Direct Relief прислала Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от коронавируса на десятки миллионов долларов. Общая стоимость груза в виде 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов достигает 20 миллионов долларов.

Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19. Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

Бабье лето придет без особого тепла: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине в ближайшие несколько дней порадует солнечной и сухой погодой, но температура воздуха будет довольно низкой. А настоящее потепление придет только во второй половине недели.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие несколько дней, читайте в материале Styler.