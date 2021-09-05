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Украина завершила выступление на Паралимпиаде-2020: медальный зачет

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Токио, Воскресенье 05 сентября 2021 10:42
Украина завершила выступление на Паралимпиаде-2020: медальный зачет Фото: Украина завершила выступление на Паралимпиаде (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская паралимпийская сборная завершила выступление на Паралимпиаде-2020. Украинские спортсмены завоевали почти сотню медалей.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Медальный зачет

Украинские паралимпийцы принесли нашему государству 98 медалей:

  • 24 золотые;
  • 47 серебряных;
  • 27 бронзовых.

Украинская сборная вошла в десятку лучших на Паралимпиаде в Токио, получив медали в десяти видах спорта из пятнадцати, в которых была представлена.

Украина завершила выступление на Паралимпиаде-2020: медальный зачет

Кто отличился больше всего

Украинский паралимпиец Максим Крипак стал самым титулованным атлетом Паралимпиады в Токио. Крипак завоевал семь наград, из них - пять "золотых". Это стало рекордом Паралимпиады-2020.

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