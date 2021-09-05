Украина завершила выступление на Паралимпиаде-2020: медальный зачет
Фото: Украина завершила выступление на Паралимпиаде (Getty Images)
Украинская паралимпийская сборная завершила выступление на Паралимпиаде-2020. Украинские спортсмены завоевали почти сотню медалей.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Медальный зачет
Украинские паралимпийцы принесли нашему государству 98 медалей:
- 24 золотые;
- 47 серебряных;
- 27 бронзовых.
Украинская сборная вошла в десятку лучших на Паралимпиаде в Токио, получив медали в десяти видах спорта из пятнадцати, в которых была представлена.
Кто отличился больше всего
Украинский паралимпиец Максим Крипак стал самым титулованным атлетом Паралимпиады в Токио. Крипак завоевал семь наград, из них - пять "золотых". Это стало рекордом Паралимпиады-2020.