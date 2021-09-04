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Российские силовики вывезли замглавы Меджлиса из дома после обысков, - правозащитники

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Суббота 04 сентября 2021 09:36
Российские силовики вывезли замглавы Меджлиса из дома после обысков, - правозащитники Фото: замглавы Меджлиса Нариман Джеляль (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: РБК-Украина

Заместителя главы Меджлиса крымскотатрского народа Наримана Джеляла задержали после обысков. Российские силовики вывезли из его дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Рано утром Джеляль опубликовал на своей странице в соцсети информацию об обысках других людей, которые проходили ночью.

По его словам, около часа ночи в селе Первомайское Симферопольского района в доме Ахтемова Азиза 1996 года рождения сотрудниками полиции был произведен обыск.

"Как и в случае с Эльдаром Одамановым, якобы в связи с неким взрывом в селе Перевальное Симферопольского района. После обыска Азиза увезли. Его местонахождение на данный момент неизвестно", - написал Джелял.

РБК-Украина писало, что сегодня утром к заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялю пришли с обыском в селе Первомайское Симферопольского района Крыма.

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