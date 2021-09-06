Під Житомиром згорів міжнародний автобус, а Україна потрапила в топ-10 на Паралімпіаді: новини за вихідні

Під Житомиром пасажирський автобус потрапив в смертельну аварію, заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла затримали після обшуків, в Токіо фінішувала Паралімпіада. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 4-5 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.

Під Житомиром міжнародний автобус врізався в автовоз і згорів: є жертва, багато постраждалих

Під Житомиром потрапив у смертельну ДТП пасажирський автобус, що виконував міжнародний рейс з Польщі до Маріуполя. В результаті аварії загинув водій, ще 11 пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості.

Аварія сталася близько пів на п'яту ранку на 177 км автодороги Київ - Чоп у Пулинській територіальній громаді біля села Стрибожа. Бус "Neoplan" зіткнувся з вантажівкою, після чого загорівся. На опублікованих фото видно, що автобус повністю згорів.

Російські силовики вивезли заступника голови Меджлісу з дому після обшуків, - правозахисники

Заступника голови Меджлісу кримськотатрського народу Нарімана Джеляла затримали після обшуків. Російські силовики вивезли з його будинку. Такі дії російської окупаційної влади пов'язують з його участю у Кримській платформі.

Усього 3 та 4 вересня в ході масових обшуків в окупованому Криму були затримані 5 кримських татар. Їх підозрюють у скоєнні "диверсії", та їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Путін готовий говорити з Зеленським, але не про Крим, - Кремль

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін готовий зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським. Однак, за словами Пєскова, питання деокупації Криму не може бути на порядку денному переговорів

"Річ у тім, що для нас не існує теми Криму. А, як нам кажуть в Офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Росії. І в цьому плані це не може бути пунктом порядку денного. Тому поки в цьому плані не вдалося нікуди просунутися", - заявив він.

Паралімпіада в Токіо фінішувала: яке місце посіла Україна

У Токіо завершилися змагання на Паралімпіаді-2020. Українська паралімпійська збірна завоювала 98 медалей та потрапила до десятки найкращих.

Перше місце посіла збірна Китаю. Китайські спортсмени завоювали 207 медалей: 96 золотих, 60 срібних та 51 бронзову. Друге місце виборола Британія, здобувши у підсумку 124 медалі: 41 золоту, 38 срібних та 45 бронзових. Третє місце посіли Сполучені Штати Америки. Американці завоювали 104 медалі: 37 золотих, 36 срібних та 31 бронзову.

Україна ж опинилася на шостій сходинці Паралімпіади. Українці вибороли 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.

Україна отримала американський вантаж інноваційних ліків проти коронавірусу

Американська благодійна організація Direct Relief надіслала Україні гуманітарний вантаж інноваційних ліків проти коронавірусу на десятки мільйонів доларів. Загальна вартість вантажу у вигляді 60 тисяч флаконів лікарських препаратів досягає 20 мільйонів доларів.

Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab і Etesevimab, що використовуються проти COVID-19. Ліки рекомендовані для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості коронавірусної хвороби, особливо при наявності ризику переходу у важку форму.

Бабине літо прийде без особливого тепла: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні в найближчі кілька днів порадує сонячною і сухою погодою, але температура повітря буде досить низькою. А справжнє потепління прийде тільки в другій половині тижня.

Яка погода чекає українців у найближчі кілька днів, читайте в матеріалі Styler.