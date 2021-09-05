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Паралимпиада в Токио финишировала: какое место заняла Украина

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Токио, Воскресенье 05 сентября 2021 13:14
Паралимпиада в Токио финишировала: какое место заняла Украина Фото: Паралимпиада-2020 завершилась (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Токио завершились соревнования на Паралимпиаде-2020. Украинская паралимпийская сборная завоевала 98 медалей и попала в десятку лучших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Паралимпиады в Токио.

Первое место заняла сборная Китая. Китайские спортсмены завоевали 207 медалей: 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую.

Второе место завоевала Британия, получив в итоге 124 медали: 41 золотую, 38 серебряных и 45 бронзовых.

Третье место заняли Соединенные Штаты Америки. Американцы завоевали 104 медали: 37 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую.

Украина же оказалась на шестой ступеньке Паралимпиады. Украинцы завоевали 98 медалей: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых.

Нидерланды, завоевав на одну золотую медаль больше, смогли опередить украинскую сборную и занять пятую строчку Паралимпиады. На четвертом месте оказались спортсмены Паралимпийского комитета России.

The final medal table, showing China in first, GB in second and USA in third

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