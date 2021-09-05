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Путин готов говорить с Зеленским, но не о Крыме, - Кремль

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Москва, Воскресенье 05 сентября 2021 14:02
Путин готов говорить с Зеленским, но не о Крыме, - Кремль Коллаж РБК-Украина: Владимир Путин и Владимир Зеленский, президенты РФ и Украины
Автор: Дмитрий Левицкий

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако, по словам Пескова, вопрос деоккупации Крыма не может быть на повестке переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Россия 1".

"Если говорить о политической воле Путина - то он четко подтвердил, что готов встречаться. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - сказал Песков.

Спикер Кремля отметил, что сейчас продвижений в подготовке переговоров президентов Украины и РФ нет, потому что Зеленский хочет обсуждать вопросы Крыма.

"Дело в том, что для нас не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион России. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться", - добавил он.

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Песков Кремль Владимир Путин Владимир Зеленский
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