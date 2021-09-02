"Нам это не нравится": у Путина сделали заявление о стремлении Украины вступить в НАТО
Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
России "совсем не нравится" стремления Украины вступить в НАТО. Эту позицию поддерживает и глава государства Владимир Путин.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
По его словам, в Кремле обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Украин и потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны американцев.
"Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится", - сказал Песков.