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"Нам это не нравится": у Путина сделали заявление о стремлении Украины вступить в НАТО

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Москва, Четверг 02 сентября 2021 10:56
"Нам это не нравится": у Путина сделали заявление о стремлении Украины вступить в НАТО Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

России "совсем не нравится" стремления Украины вступить в НАТО. Эту позицию поддерживает и глава государства Владимир Путин.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, в Кремле обратили внимание на тему евроатлантических устремлений Украин и потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны американцев.

"Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится", - сказал Песков.

Напомним, Зеленский обсудил с Байденом сроки вступления Украины в НАТО.

Отметим, Украина и США сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве.

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