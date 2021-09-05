Задержанных в Крыму пятерых крымских татар подозревают в "диверсии": им грозит 15 лет тюрьмы

Оккупационные власти в Крыму подозревают задержанных 3-4 сентября пятерых крымских татар в совершении "диверсии". Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову .

Она отметила, что завтра, 6 сентября, в так называемых "судах" оккупированного Крыма состоится избрание меры пресечения заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялю.

"Российские оккупанты выдвинули ему подозрение в совершении преступления, подпадающего под действие части 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет", - уточнила омбудсмен.

Денисова добавила, что аналогичные подозрения выдвинуты и другим задержанным 3-4 сентября крымским татарам: Азизу Ахтемова, Асаны Ахтемова, Эльдару Одаманов, Шевкет Усеиновым. Судебные заседания по избрании им меры пресечения также пройдут завтра.