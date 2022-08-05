Зерновые коридоры, скандал с Amnesty International и конфликты в мире: главное за неделю

Эскалация на границе Сербии и Косово

С 1 августа в Косово планировалось введение правила о замене сербских паспортов и автомобильных номеров. Накануне вечером в знак протеста на севере Косово местные сербы перекрыли дороги, а сербский президент Александр Вучич заявил, что Косово готовится в полночь напасть на сербов.

Из-за угрозы беспорядков был задействован косовский спецназ и миротворцы НАТО миссии KFOR. Для урегулирования ситуации правительство Косово отложило на месяц отмену сербских паспортов при условии, что баррикады на границе уберут уже 1 августа.

Украинские военные принимали участие в международной миротворческой миссии KFOR. 1 августа стало известно, что Украина отзывает 40 своих миротворцев из Косово на основании указа президента об усилении национальной армии для противостояния российской агрессии.

Экспорт зерна из Украины возобновлен

Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта 1 августа. Корабль прошел по "зерновому коридору" в Стамбул, где представители Координационного центра провели инспекцию. Далее судно следует в Ливан.

В пятницу еще три корабля с более 50 тысяч тонн кукурузы отправилось из порта "Черноморск" и из Одессы. Общим караваном они пройдут по безопасному маршруту до Турции на проверку и затем - в порты назначения.

В Киеве запретили работу общественного транспорта во время тревоги

С 1 августа в столице изменили работу наземного коммунального и частного общественного транспорта.

При объявлении воздушной тревоги троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутки должны останавливать движение в безопасном месте (остановка или "карман" на дороге). Пассажирам необходимо выйти из салона и пройти в укрытие. Как объяснили в КГГА, после отмены тревоги повторно платить за проезд не придется.

Новая военная помощь

На этой неделе в Украину прибыли дополнительные 4 ракетные установки HIMARS для нанесения высокоточных ударов. Также на вооружение ВСУ поступили дальнобойные системы залпового огня MARS II из Германии.

В США объявили о выделении очередного пакета оборонной поддержки на 550 млн долларов. В него войдут боеприпасы для ракетных систем HIMARS и 75 тысяч снарядов для 155-мм артиллерии.

Визит Пелоси на Тайвань

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань 2-3 августа вопреки угрозам Китая сбить американский самолет. Она встретилась с президентом острова Цай Инвэнь, чтобы подтвердить приверженность США поддержке Тайваня.

На фоне визита Пелоси КНР начала масштабные военные учения в Тайваньском проливе. Также Китай ввел запрет на импорт продуктов из Тайваня. В МИД КНР заявили, что приезд Пелоси на Тайвань является грубым вмешательством США во внутренние дела Китая, а также серьезным подрывом китайско-американских отношений.

Обострение в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией обострился 3 августа. На территории непризнанного Нагорного Карабаха произошел обстрел с жертвами среди военных.

В минобороны Азербайджана сообщили, что стрельбу по позициям их армии вели с территории, где находятся российские миротворцы. В результате один человек погиб. В свою очередь в МИД Армении обвинили Баку в нарушении режима тишины и также заявили о раненных и убитых.

В непризнанной республике объявили частичную мобилизацию, а Азербайджан провел операцию "Возмездие", в ходе которой взяли под контроль ряд высот вдоль карабахского хребта Малого Кавказа.

ВСУ освободили несколько населенных пунктов

Украинские военные выбили оккупантов из села Мазановка в Славянском районе Донецкой области и освободили Дмитровку Изюмского района Харьковской области. 4 августа ВСУ удалось укрепить свои позиции и продвинутся вглубь обороны армии РФ в данных районах.

В Херсонской области наши военные освободили уже 53 населенных пункта. За прошедшую неделю удалось деоккупировать еще 7 населенных пунктов Херсонщины.

Скандал с Amnesty International

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет о войне в Украине, в котором сказано, что ВСУ якобы ставят под угрозу жизни гражданского населения, размещают свои базы и вооружение в школах и больницах.

Данный отчет вызвал волну резкой критики в Украине:

Президент Владимир Зеленский упрекнул Amnesty International в "аморальной избирательности" и попытке переложить ответственность за военные преступления с агрессора на жертву.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что материал организации свидетельствует о "потере адекватности".

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Amnesty International создают фальшивый баланс между преступником и жертвой вместо того, чтобы заняться донесением правды о военных преступлениях России.

Николаев закрывают на выходные

Усиленный комендантский час в городе продлится с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что Николаев полностью закроют до понедельника.

Общественный транспорт работать не будет, по городу можно будет перемещаться только со спецпропуском. При этом разрешается выгуливать собак и гулять с детьми во дворе, но с собой необходимо иметь документы.

Обстрелы городов

Оккупанты массированно обстреливают Николаев. В пятницу от ракетной атаки в Корабельном районе пострадало 22 человека. Огонь по Николаеву вели со стороны Херсона. Ранее ракеты С-300 разрушили супермаркет, помещение аптеки и нескольких магазинов, конно-спортивную школу.

1 августа в Салтовском районе Харькова снаряд попал в остановку транспорта, был ранен 1 человек. Из РСЗО "Смерч" в ночь на 5 августа обстреляли Индустриальный, Салтовский, Шевченковский районы. Пострадали жилые дома, учебные заведения, рынок, детские площадки. 4 человека госпитализировали с ранениями.

Армия РФ нанесла ракетный удар 4 августа по окрестностям одного из районов Запорожья. Пострадала многоэтажка и частные дома. В Новоивановке Запорожской области разрушена школа, больница, жилые дома и фермерское хозяйство, сгорело 7 тысяч тонн зерна. Враг устраивает провокации и обстреливает высоковольтные линии возле Запорожской АЭС в Энергодаре.

В Днепропетровской области оккупанты обстреливают Никополь, Синельниковский, Криворожский районы. Повреждены жилые дома, ЛЭП, более 100 солнечных панелей. В Зеленодольской общине в результате атаки кассетными снарядами из "Ураганов" погибла женщина, а мужчина получил ранения.

В результате ракетной атаки по Львовской области пострадала воинская часть в Червоноградском районе, был уничтожен зенитно-ракетный комплекс. При этом Воздушные силы ВСУ сбили 6 из 8 ракет, выпущенных в направлении Львовщины.