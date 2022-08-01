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Украина получила дополнительные HIMARS от США, - Резников

Новина українською →
Понедельник 01 августа 2022 15:25
Украина получила дополнительные HIMARS от США, - Резников Фото: Украина получила дополнительные HIMARS от США (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украину прибыли дополнительные 4 реактивные системы залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в Twitter.

"4 дополнительные HIMARS прибыли в Украину. Я благодарен президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и гражданам Штатов за укрепление украинской армии. Мы доказали, что мы умелые операторы этого оружия. Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на передовой!"- написал он.

Напомним, в ближайшие дни США анонсируют передачу Украине новейших систем ПВО и еще больше HIMARS.

РБК-Украина также писало, как HIMARS меняют ход войны в Украине.

Кроме того, в Украине уже прибыли РСЗО Long Hand MARS II.

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Алексей Резников Соединенные Штаты Америки
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