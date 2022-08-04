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Создают фальшивый баланс: Кулеба о правозащитниках Amnesty International

Новина українською →
Четверг 04 августа 2022 14:43
Создают фальшивый баланс: Кулеба о правозащитниках Amnesty International Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Amnesty International создает фальшивый баланс между жертвой и преступником. Правозащитной организации стоит заняться донесением правды о войне и военных преступлениях России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Что говорит Amnesty International:

Правозащитная организация обвинила Украину в якобы нарушены законы ведения войны. Якобы наши военные ставят под угрозу жизни гражданского населения, размещают боевую технику и вооружение в школах и больницах с целью отразить российское наступление.

Что ответил Кулеба:

"Я считаю его несправедлив (заявление Amnesty International, - ред.). Я понимаю, что ответ на критику Amnesty International скажет, что "мы критикуем обе стороны конфликта". Но, давайте четко договоримся о понимании простых вещей. Такое поведение Amnesty International, это не про поиск и донесение миру правды, это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой", - заявил Кулеба.

По словам министра, именно Россия тысячами уничтожает гражданское население, разрушает города и территории, когда украинские бойцы пытаются защитить страну и континент от оккупантского нашествия.

"Поэтому, пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты. Займитесь донесением правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, которых накрыло российскими снарядами на остановке в городе Торецк Донецкой области", - добавил Кулеба.

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