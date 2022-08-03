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Обстрелы и мобилизация. Конфликт между Баку и Ереваном снова обострился: что известно

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Степанакерт, Среда 03 августа 2022 18:24
Обстрелы и мобилизация. Конфликт между Баку и Ереваном снова обострился: что известно Фото: конфликт вокруг Нагорного Карабаха снова обострился (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха вновь обострился. Сегодня, 3 августа, на территории непризнанной республики снова произошел обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, сегодня утром члены незаконных формирований обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района. Стрельба велась с территории, где временно расположен миротворческий контингент России. Известно об одном погибшем солдате.

В то же время в Нагорном Карабахе обвинили Баку в нарушении режима прекращения огня и заявили, что это якобы азербайджанские солдаты вели обстрел из гранатометов и беспилотников. При этом сообщается, что семь армянских военных получили ранения, есть погибшие.

Кроме того, "глава" республики Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию.

В сети публикуют кадры якобы обстрела Азербайджаном армянских позиций в Лачинском коридоре.

Обновлено в 18:30

В Минобороны Азербайджана сообщили, что провели операцию "Возмездие". Военные взяли под контроль ряд высот вдоль карабахского хребта Малого Кавказа.

При этом азербайджанская армия уничтожила несколько позиции и нанесла удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Верхний Оратаг. Было уничтожена живая сила, несколько гаубиц Д-30 и боеприпасы.

Азербайджан утверждает, что операция проведена в ответ на гибель военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Россия нарушила обещание обеспечить выход армянских войск из Нагорного Карабаха до июня.

Позже, 16 июля, главы МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси провели переговоры. Это была первая двусторонняя встреча сторон.

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