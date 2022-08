Обстрелы и мобилизация. Конфликт между Баку и Ереваном снова обострился: что известно

По данным ведомства, сегодня утром члены незаконных формирований обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района. Стрельба велась с территории, где временно расположен миротворческий контингент России. Известно об одном погибшем солдате.

В то же время в Нагорном Карабахе обвинили Баку в нарушении режима прекращения огня и заявили, что это якобы азербайджанские солдаты вели обстрел из гранатометов и беспилотников. При этом сообщается, что семь армянских военных получили ранения, есть погибшие.

Кроме того, "глава" республики Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию.

В сети публикуют кадры якобы обстрела Азербайджаном армянских позиций в Лачинском коридоре.

Azerbaijan strikes Armenian positions in the Lachin corridor, the heart of the contested #NagornoKarabakh region.



Casualties are reported, but yet to be confirmed. pic.twitter.com/gpbspre4vb