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Украина отзывает своих миротворцев из Косово

Новина українською →
Косово, Среда 03 августа 2022 13:23
Украина отзывает своих миротворцев из Косово Фото: Украина отзывает своих миротворцев из Косово (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Украина отзывает своих граждан из Косово, которые принимали участие в миротворческой миссии. Речь идет о KFOR (Международных силах по поддержанию мира в Косово под руководством НАТО).

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в командовании Объединенных сил ВСУ.

"По состоянию на сегодня в Косово, Республика Сербия, находится национальный контингент Вооруженных Сил Украины в составе 40 военнослужащих", - говорится в документе.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся мероприятия по их возвращению в Украину.

Основание - указ президента от 7 марта 2022 года №114 "Об отзыве национального контингента и национального персонала, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".

"Возвращение национального контингента будет означать временное прекращение его участия в миссии KFOR", - уточнили в командовании Объединенных сил.

Отметим, что в марте президент Владимир Зеленский отозвал всех украинских миротворцев из всех миссий в мире для обороны государства против полномасштабного российского вторжения.

Напомним, что 31 июля 2022 года обострилась ситуация в Северном Косово. Местные сербы перекрыли дороги в знак протеста против новых правил, а сербский президент Александр Вучич заявил о якобы планы Приштины напасть на сербов.

Подробнее как развивалась ситуация - читайте в материале РБК-Украина.

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