У Зеленського висловилися про майбутнє Федорова у команді президента

"Президент вчора і позавчора говорив з Михайлом (Федоровим - ред.). Михайло про це теж сказав на своїй прес-конференції. Вони чітко говорили, що Михайло залишається в команді", - сказав Литвин.

На уточнююче питання про те, яка саме роль буде у Федорова в команді Зеленського, радник президента не відповів.

"Не все вирішується за один день. Я думаю, вони (президент і Федоров - ред.) вдвох це визначать. Михайло сам сказав, що не бачить себе в якості радника президента чи деяких інших позицій, про які вони говорили, але звісно шо це у них спільний інтерес працювати разом в команді", - додав він.



Литвин також не зміг відповісти на питання про те, які пропозиції, крім радника, були озвучені Федорову.

"По-перше, вони спілкуються вдвох. По-друге, у них такий рівень відносин і спілкування і стільки всього було зроблено разом, шо вони, думаю, знайдуть, як діяти далі", - сказав радник президента.