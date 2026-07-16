Зеленський пропонував нову посаду Федорову, він відмовився

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна , про це міністр оборони Михайло Федоров сказав на брифінгу.

"Зеленський пропонував мені залишитись його радником, але я відмовився", - заявив він.

Михайло Федоров сьогодні зібрав брифінг для медіа, де розповів про його роботу на посаді міністра оборони, плани відомства. Також він прокоментував чутки про його усунення з поста, через що в Україні сьогодні відбулись численні мітинги.

Також він додав, що мав телефонну розмову з президентом, і на сьогодні у нього запланована ще одна зустріч з Зеленським.

"Народ вийшов не за Федорова, а за себе. Зараз мова не про мене. Зараз йдеться про корінь проблеми, яку потрібно вирішити. В такій конструкції перемогти неможливо", - прокоментував він протести в країні.