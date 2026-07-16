Під театром Франка у Києві мітинг через відставку Федорова: що відбувається

Під театром Франка у Києві зібрався мітинг через відставку міністра оборони Михайла Федорова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Що відбувається на акції під театром Франка

На площі перед театром Франка, за словами журналістів, зібралось кілька сотень людей. Протестувальники вимагають від президента Зеленського залишити Федорова на посаді. Саму ж акцію анонсували у соцмережах ще вчора ввечорі.

Зазначимо, що площа театру Франка знаходиться біля Офісу президента. Саме тут минулого липня пройшов так званий "картонний протест" у підтримку НАБУ та САП. Тоді активістам вдалось своїми діями вплинути на рішення влади.

Фото: у Києві протест через відставку Михайла Федорова (facebook.com/MasiNayyem)

Сьогодні люди також вийшли на акцію з картонними плакатами, в цей раз - у підтримку Федорова. На плакатах написи: "Поверніть Федорова","Змінимось або загинемо" тощо.

Люди скандують:

"Влада - це не жарти"

"Ганьба"

"Ми все бачимо, ми слідкуємо"

"Руки геть"

Відставка Федорова

Про відставку Федорова говорили ще з неділі, коли президент Володимир Зеленський оголосив про намір оновити Кабмін. Втім, остаточно відомо про звільнення Федорова стало відомо лише вчора.

Зеленський аргументував таке рішення конфликтом очільника Міноброни з головкомом Олександром Сирським.

Сьогодні, як очікується, парламент має призначити нового очільника уряду - Сергія Корецького, оновленого Кабміну. А також двох міністрів - міністра оборони та міністра закордонних справ.

Наразі відомо, що замість Федорова Міноборони може очолити Ігор Клименко (наразі очільник МВС).

Реакція Федорова на відставку

В підсумковому дописі у соцмережах Федоров перелічив низку досягнень на посту, а також відзначив завдання, які не вдалося реалізувати в повному обсязі:

Що не вдалося реалізувати, на думку Федорова:

Трансформація відомства: не вдалося до кінця завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО. Попри запуск нової структури та звільнення багатьох працівників, за словами очільника, потрібно було рішучіше звільняти тих, хто гальмував зміни.

не вдалося до кінця завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО. Попри запуск нової структури та звільнення багатьох працівників, за словами очільника, потрібно було рішучіше звільняти тих, хто гальмував зміни. Система закупівель: не вдалося перевести абсолютно всі закупівлі на тендерну основу.

не вдалося перевести абсолютно всі закупівлі на тендерну основу. Інституційна культура: не вдалося побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення.

У своєму зверненні міністр подякував захисникам України, своїй команді за службу та родині за терпіння. Він також наголосив, що продовжуватиме працювати заради місії, з якою прийшов до міністерства - перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій та силою організації.