ua en ru
Чт, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський вперше назвав причину звільнення Федорова

14:43 16.07.2026 Чт
2 хв
У рішенні щодо міністра оборони зіграло роль і керівництво армії
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський вперше назвав причину звільнення Федорова Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Причиною звільнення міністра оборони Михайла Федорова є відсутність ефективної комунікації Міноборони з керівництвом ЗСУ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент Володимир Зеленський заявив під час спільної з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером пресконференції.

Глава держави зазначив, що така комунікація не відбувалась без нього, і додав, що сторони не знайшли єдності.

"І в цьому проблема не тільки сторін, і моя. Тобто я не знімаю (з себе, - ред.) відповідальності. І як я вам сказав, я поважаю сторони, я знаю їхні плюси, знаю їхні мінуси і дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну, але є те, що є. І у вас в такій ситуації вихід - або одна сторона, або інша, бо без (мене, - ред.) вони не сідають (за стіл переговорів, - ред.)", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Міністерство оборони і керівництво української армії мають самі щоденно працювати.

Нагадаємо, після рішення про відставку Михайла Федорова про звільнення заявив заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров. Він розкритикував це кадрове рішення, назвавши усунення міністра "абсолютним злом" для України.

Водночас в ЄС закликали українську владу пояснити причини зміни керівництва Міноборони. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Федоров повністю відповідав посаді міністра оборони.

Крім того, сьогодні біля театру імені Івана Франка в Києві відбулася акція на підтримку Федорова. Її учасники звернулися до президента із закликом не звільняти міністра.

Про те, чому Зеленський вирішив прибрати Федорова та як ця історія вплинула на розстановку сил у його оточенні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Михайло Федоров Збройні сили України
Новини
В ЦРУ розкрили тривалість життя солдатів РФ на полі бою
В ЦРУ розкрили тривалість життя солдатів РФ на полі бою
Аналітика
Кулуарна боротьба. Чому Зеленський знімає Федорова і кому вигідне таке рішення
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кулуарна боротьба. Чому Зеленський знімає Федорова і кому вигідне таке рішення