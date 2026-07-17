У Зеленского высказались о будущем Федорова в команде президента

"Президент вчера и позавчера говорил с Михаилом (Федоровым - ред.). Михаил об этом тоже сказал на своей пресс-конференции. Они четко говорили, что Михаил остается в команде", - сказал Литвин.

На уточняющий вопрос о том, какая роль будет у Федорова в команде Зеленского, советник президента не ответил.

"Не все решается за один день. Я думаю, они (президент и Федоров - ред.) вдвоем это определят. Михаил сам сказал, что не видит себя в качестве советника президента или некоторых других позиций, о которых они говорили, но, конечно, это у них общий интерес работать вместе в команде", - добавил он.



Литвин также затруднился ответить на вопрос о том, какие предложения, кроме советника, были озвучены Федорову.

"Во-первых, они общаются вдвоем. Во-вторых, у них такой уровень отношений и общения и столько всего было сделано вместе, что они, думаю, найдут, как поступить дальше", - сказал советник президента.