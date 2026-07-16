Зеленський призначив Хмару в.о. міністра оборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили. Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України", - зазначив глава держави.

Президент розповів, що обговорив з генералом виконання далекобійних операцій проти Росії і забезпечення безпекових підрозділів та Сил оборони України необхідними засобами.

Зеленський заявив, що є стратегічне бачення того, як Україна має діяти й надалі для захисту незалежності і примусу РФ до дипломатії.

"Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні", - підкреслив він.

Глава держави наголосив, що перевагою на посаді міністра оборони мають стати результативність у далекобійності, безпекова робота, яка гарантуватиме контроль за ситуацією у складових Сил оборони, а також досвід управління людьми в Центрі спецоперацій "Альфа" СБУ.