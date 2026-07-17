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У Зеленського висловилися про майбутнє Федорова у команді президента

14:14 17.07.2026 Пт
2 хв
Чи відомо, яку посаду може зайняти Федоров?
aimg Тетяна Степанова
У Зеленського висловилися про майбутнє Федорова у команді президента Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Михайло Федоров залишається у команді президента України Володимира Зеленського. Однак наразі невідомо, яку посаду він займе.

Як передає РБК-Україна, про це радник президента України Дмитро Литвин повідомив журналістам.

"Президент вчора і позавчора говорив з Михайлом (Федоровим - ред.). Михайло про це теж сказав на своїй прес-конференції. Вони чітко говорили, що Михайло залишається в команді", - сказав Литвин.

На уточнююче питання про те, яка саме роль буде у Федорова в команді Зеленського, радник президента не відповів.

"Не все вирішується за один день. Я думаю, вони (президент і Федоров - ред.) вдвох це визначать. Михайло сам сказав, що не бачить себе в якості радника президента чи деяких інших позицій, про які вони говорили, але звісно шо це у них спільний інтерес працювати разом в команді", - додав він.

Литвин також не зміг відповісти на питання про те, які пропозиції, крім радника, були озвучені Федорову.

"По-перше, вони спілкуються вдвох. По-друге, у них такий рівень відносин і спілкування і стільки всього було зроблено разом, шо вони, думаю, знайдуть, як діяти далі", - сказав радник президента.

Відставка Федорова

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прийняв рішення звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Причиною звільнення нібито є відсутність ефективної комунікації Міноборони з керівництвом ЗСУ, а саме головнокомандувачем Олександром Сирським.

Зеленський також зазначив, що Федоров залишиться "поруч", тобто в команді, але без подробиць щодо його подальшої ролі чи посади.

Водночас Федоров розповів, що Зеленський запропонував йому стати його радником, однак він відмовився.

На місце Федорова президент хотів призначити вже колишнього главу МВС Ігоря Клименка. Однак таке рішення не підтримали ні український народ, ні депутати.

Тому Зеленський призначив т.в.о. голови Служби безпеки України генерал-майора Євгенія Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони.

Зазначимо, що рішення президента звільними Федорова викликало обурення та критину з боку українського народу. Вчора зранку у різних містах України люди вийшли на протести. Сьогодні протести продовжуються.

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