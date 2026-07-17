У Зеленского высказались о будущем Федорова в команде президента
Михаил Федоров остается в команде президента Украины Владимира Зеленского. Однако неизвестно, какую должность он займет.
Как передает РБК-Украина, об этом советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил журналистам.
"Президент вчера и позавчера говорил с Михаилом (Федоровым - ред.). Михаил об этом тоже сказал на своей пресс-конференции. Они четко говорили, что Михаил остается в команде", - сказал Литвин.
На уточняющий вопрос о том, какая роль будет у Федорова в команде Зеленского, советник президента не ответил.
"Не все решается за один день. Я думаю, они (президент и Федоров - ред.) вдвоем это определят. Михаил сам сказал, что не видит себя в качестве советника президента или некоторых других позиций, о которых они говорили, но, конечно, это у них общий интерес работать вместе в команде", - добавил он.
Литвин также затруднился ответить на вопрос о том, какие предложения, кроме советника, были озвучены Федорову.
"Во-первых, они общаются вдвоем. Во-вторых, у них такой уровень отношений и общения и столько всего было сделано вместе, что они, думаю, найдут, как поступить дальше", - сказал советник президента.
Отставка Федорова
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Михаила Федорова с должности министра обороны.
Причиной увольнения якобы является отсутствие эффективной коммуникации Минобороны с руководством ВСУ, а именно главнокомандующим Александром Сырским.
Зеленский также отметил, что Федоров останется "рядом", то есть в команде, но без подробностей относительно его дальнейшей роли или должности.
В то же время Федоров рассказал, что Зеленский предложил ему стать его советником, однако он отказался.
На место Федорова президент хотел назначить уже бывшего главу МВД Игоря Клименко. Однако, такое решение не поддержали ни украинский народ, ни депутаты.
Поэтому Зеленский назначил и.о. председателя Службы безопасности Украины генерал-майора Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны.
Отметим, что решение президента увольнительными Федорова вызвало возмущение и критику со стороны украинского народа. Вчера утром в разных городах Украины люди вышли на протесты. Сегодня протесты продолжаются.