Папа Римський Лев XIV згадав Україну в інавгураційній промові: що сказав понтифік
Новий Папа Римський Лев ХІV у своїй промові на честь інтронізації згадав про Україну, зокрема про те, що очікуються перемовини.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав під час інавгураційної промови у неділю, 18 травня.
Під час своєї промови понтифік зазначив, що у світі є надто багато розбіжностей та "багато ран, завданих ненавистю, насильством, забобонами, страхом перед тими, хто відрізняється від інших та економічною парадигмою, яка експлуатує ресурси Землі".
"У цей момент ми не можемо забути наших братів і сестер, які страждають через війну. В Газі: діти, сім’ї, всі ті хто пережили, вижили - знищені посухою. Ворожість також забрала життя багатьох молодих людей в Україні... Очікуються перемовини для миру, довготривалого миру і справедливого миру", - сказав він.
Папа також подякував всім римлянам та тим вірянам, які прийшли на месу зі всіх частин світу.
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
Нагадаємо, 7 травня кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав для обрання нового Папи Римського. Перший день голосування не дав результату, проте вже наступного вечора над Сикстинською капелою піднявся білий дим.
Новим Папою Римським обрано кардинала Роберта Френсіса Прево, який прийняв ім’я Лев XIV. Він став першим в історії понтифіком, який є громадянином США.
В окремому матеріалі РБК-Україна зібрало все, що відомо про нового Папу Римського.
Сьогодні у Римі відбулась інавгураційна меса нового Папи Лева XIV. На церемонії були присутні різні світові лідери, зокрема президент Володимир Зеленський.
Наразі стало відомо, що у Зеленського та нового Папи заплановано зустріч після меси.
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