Папа Римський Лев XIV згадав Україну в інавгураційній промові: що сказав понтифік

Новий Папа Римський Лев ХІV у своїй промові на честь інтронізації згадав про Україну, зокрема про те, що очікуються перемовини.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав під час інавгураційної промови у неділю, 18 травня.

Під час своєї промови понтифік зазначив, що у світі є надто багато розбіжностей та "багато ран, завданих ненавистю, насильством, забобонами, страхом перед тими, хто відрізняється від інших та економічною парадигмою, яка експлуатує ресурси Землі".

"У цей момент ми не можемо забути наших братів і сестер, які страждають через війну. В Газі: діти, сім’ї, всі ті хто пережили, вижили - знищені посухою. Ворожість також забрала життя багатьох молодих людей в Україні... Очікуються перемовини для миру, довготривалого миру і справедливого миру", - сказав він.

Папа також подякував всім римлянам та тим вірянам, які прийшли на месу зі всіх частин світу.