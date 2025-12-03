Папа Римський бачить Італію потенційним посередником між Україною та Росією
Ватикан посилює увагу до міжнародних зусиль із припинення війни проти України, наголошуючи на необхідності активної ролі європейських країн у створенні стійкого мирного рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Vatican News.
Позиція Ватикану щодо участі Європи
Папа Римський Лев XIV заявив, що Європа має стати повноцінною учасницею розробки можливого "мирного плану", який дасть змогу шукати шляхи завершення війни.
У матеріалі Vatican News зазначається, що під час спілкування з журналістами він нагадав про послідовні заклики Святого Престолу "до припинення вогню, до діалогу, а не до війни".
Зіставлення підходів США та Європи
За словами Папи, у нинішніх пропозиціях Вашингтона проглядається прагнення просувати власний план врегулювання, який від початку "не передбачає участі Європи".
Він зазначив, що європейські зауваження вже вплинули на його коригування: "Але присутність Європи важлива, і той перший план також був змінений через зауваження Європи".
Роль Італії в майбутніх переговорах
Окремо Папа Римський виділив Італію, наголосивши на її потенціалі в майбутніх дипломатичних ініціативах.
Він наголосив, що "культурно та історично Італія має здатність виступати посередником у конфлікті, що існує між різними сторонами: Україною, Росією, Сполученими Штатами", додавши, що Святий Престол готовий підтримувати такі посередницькі зусилля.
Нагадуємо, що Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні на тлі масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру і закликав молитися за "справедливий і тривалий мир" для народу, який зіштовхується з серйозними випробуваннями.
Зазначимо, що Папа Лев XIV під час зустрічі з голлівудськими акторами у Ватикані закликав кінематографістів чинити опір впливу алгоритмів і підтримувати локальні кінотеатри, які швидко втрачають аудиторію і занепадають.