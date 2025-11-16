Папа Римський на тлі російських атак закликав до справедливого миру для України

Папа Римський Лев XIV виступив на підтримку України після масованих ударів Росії по енергетиці. Він закликав молитися за "справедливий та тривалий мир" для українського народу, який переживає важкі випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави католицької церкви у соцмережі X (Twitter).