Зеленський прибув до Італії, зустрінеться з Папою Римським та Мелоні
Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Рима з офіційним візитом. У нього запланована низка зустрічей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Зелеського Сергія Никифорова.
За його даними, у Зеленського сьогодні запланована аудієнція у Папи Римського Лева XIV, а також зустріч із головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні.
Нагадаємо, попередній візит Зеленського до Риму відбувся влітку цього року. Тоді він зустрівся з президентом Італії Серджіо Маттареллою.
Також ми писали, що Ватикан посилює увагу до міжнародних зусиль із припинення війни проти України, наголошуючи на необхідності активної ролі європейських країн у створенні стійкого мирного рішення.
Ба більше, Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні на тлі масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Понтифік закликав молитися за "справедливий і тривалий мир" для народу, який зіштовхується з серйозними випробуваннями.
Новий Папа Римський підтримує Україну
Лев XIV (у миру - Роберт Френсіс Прево, американський кардинал) став Папою Римським 8 травня 2025 року. Вже під час однієї з перших мес він згадав про Україну та війну, а згодом у травневому зверненні прямо звинуватив Росію в імперіалізмі та закликав її скласти зброю - на відміну від свого попередника Франциска, який таких заяв не робив.
Наприкінці серпня понтифік виступив із закликом до припинення бойових дій і негайного початку переговорів. Припускалося, що вони можуть відбутися у Ватикані, однак Росія різко виступила проти.
У вересні, коментуючи роль Святого Престолу у врегулюванні війни, Лев XIV наголосив, що хоча прагнення миру залишається незмінним пріоритетом, наразі участь Ватикану як прямого посередника між сторонами є малоймовірною.