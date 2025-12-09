ua en ru
Зеленський прибув до Італії, зустрінеться з Папою Римським та Мелоні

Італія, Вівторок 09 грудня 2025 10:09
UA EN RU
Зеленський прибув до Італії, зустрінеться з Папою Римським та Мелоні Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава, Олена Чернякова

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Рима з офіційним візитом. У нього запланована низка зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Зелеського Сергія Никифорова.

За його даними, у Зеленського сьогодні запланована аудієнція у Папи Римського Лева XIV, а також зустріч із головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні.

Нагадаємо, попередній візит Зеленського до Риму відбувся влітку цього року. Тоді він зустрівся з президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Також ми писали, що Ватикан посилює увагу до міжнародних зусиль із припинення війни проти України, наголошуючи на необхідності активної ролі європейських країн у створенні стійкого мирного рішення.

Ба більше, Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні на тлі масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Понтифік закликав молитися за "справедливий і тривалий мир" для народу, який зіштовхується з серйозними випробуваннями.

Новий Папа Римський підтримує Україну

Лев XIV (у миру - Роберт Френсіс Прево, американський кардинал) став Папою Римським 8 травня 2025 року. Вже під час однієї з перших мес він згадав про Україну та війну, а згодом у травневому зверненні прямо звинуватив Росію в імперіалізмі та закликав її скласти зброю - на відміну від свого попередника Франциска, який таких заяв не робив.

Наприкінці серпня понтифік виступив із закликом до припинення бойових дій і негайного початку переговорів. Припускалося, що вони можуть відбутися у Ватикані, однак Росія різко виступила проти.

У вересні, коментуючи роль Святого Престолу у врегулюванні війни, Лев XIV наголосив, що хоча прагнення миру залишається незмінним пріоритетом, наразі участь Ватикану як прямого посередника між сторонами є малоймовірною.

Володимир Зеленський Італія Рим Папа Римський Лев XIV
