ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV

Италия, Вторник 09 декабря 2025 11:59
UA EN RU
Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV Иллюстративное фото: Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с Папой Римским Львом XIV в Кастель Гандольфо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным СМИ, Зеленский уже покинул виллу Барберини в Кастель Гандольфо после встречи с Папой Римским. Предварительно, их встреча длилась около 30 минут.

После чего Зеленский и Папа сделали несколько фото.

Что предшествовало

Мы писали, что Зеленский сегодня прибыл в Рим с официальным визитом. У него запланирован ряд встреч. Во время визита у него была запланирована встреча с Папой Римским и Джорджей Мелони.

Стоит напомнить, что предыдущий визит Зеленского в Рим состоялся летом этого года. Он провел встречу с президентом Италии Серджио Маттареллой.

Ранее мы писали, что Ватикан усиливает внимание к международным усилиям по прекращению войны против Украины. В частности, обращает внимание на необходимость активной роли европейских стран в создании устойчивого мирного решения.

В частности, Папа Римский Лев XIV выразил поддержку Украине после масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру. Он призвал молиться за "справедливый и длительный мир" для народа, который сталкивается с серьезными испытаниями.

Новый Папа Римский поддерживает Украину

Лев XIV (в миру - Роберт Фрэнсис Прево, американский кардинал) стал Папой Римским 8 мая этого года. На одной из первых месс упомянул об Украине и войне, а в мае прямо обвинил Россию в империализме и призвал ее сложить оружие. Интересно, что его предшественник, Франциск, подобных заявлений не делал.

В августе Папа Лев XIV выступил с призывом к прекращению боевых действий и немедленному началу переговоров. Предполагалось, что они могут состояться в Ватикане, однако Россия резко выступила против.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Италия Папа Римский Лев XIV
Новости
Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV
Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте