Зеленський зустрівся з Фіцо, а ЗСУ атакували Рязанський НПЗ: новини за 5 вересня

Зеленський і Фіцо зустрілися в Ужгороді

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 5 вересня провели зустріч в Ужгороді.

До складу словацької делегації в Ужгороді увійшли також віцепрем'єр і міністр економіки Деніса Сакова та міністр закордонних і європейських справ Юрай Бланар. При цьому з главою української держави в Ужгород приїхала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами Зеленського, зустріч була змістовною.

Також український президент після переговорів повідомив, що Словаччина підтримує Україну на шляху до вступу до Європейського Союзу. Братислава готова допомогти Києву своїм досвідом.

Сили оборони уразили Рязанський НПЗ

Українські захисники в ніч на 5 вересня атакували Рязанський нафтопереробний завод та низку інших об’єктів у глибині Росії. Генштаб підтвердив ураження стратегічного підприємства.

За попередніми даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік.

Об’єкт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 “Тріумф” у Калузькій області РФ.

За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління.

Крім того, підрозділи Служби безпеки України успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БПЛА російських військ у районі тимчасово окупованого міста Луганськ. Як результат - на об’єкті відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею.

Стармер змінив міністра закордонних справ Британії: хто буде замість Леммі

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер замінив міністра закордонних справ країни у своєму уряді.

Зазначається, що Девід Леммі переміщається на посаду лорда-канцлера та державного секретаря (міністра) юстиції в уряді Стармера. Він також буде віцепрем'єр-міністром.

Водночас Іветт Купер замінить Леммі на посаді державного секретаря (міністра) з питань закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку.

У Дніпрі спалахнула масштабна пожежа

В Дніпрі вдень 5 вересня сталася масштабна пожежа. Полум'я вирувало на вулиці Івана Езау (колишня вул. Булигіна), стовп чорного диму було видно з різних точок міста. Довелося провести евакуацію людей.

Зазначається, що пожежа спалахнула приблизно о 14:00. Над районом побачили густий стовп чорного диму, він чудово спостерігався з різних районів міста. На місце прибули рятувальники та пожежні підрозділи ДСНС.

Попередньо, загорівся склад на території заводу комбайнів. Очевидці стверджують, що чули вибух перед тим, як спалахнуло полум'я, наразі персонал заводу евакуйовано. Рятувальники також перекрили вулицю Академіка Белелюбського.

Переховувалися три роки: розвідники ВМС вивели з окупації чотирьох українських солдатів

З тимчасово окупованої території України вдалося евакуювати кількох українських військових. Вони понад три роки переховувалися там від російських окупантів.

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа опублікував відео їхнього повернення.

Польща підготувала новий закон, який дозволить оплачувати Starlink для України

Уряд Польщі розробив та вніс у парламент новий законопроєкт, який дозволить оплачувати послуги супутниковим інтернетом Starlink для України.

Заступник міністра внутрішніх справ Мачей Дущик висловив сподівання, що Сейм розгляне законопроєкт під час своєї наступної чотириденної сесії, після чого його можна буде надіслати до Сенату, а потім і президенту на підпис.

Він також підкреслив, що у запропонований законопроєкт також буде внесено питання соціальних виплат для українських біженців, а також систему перевірки їх місця проживання.

ЗМІ дізналися про план створення в Україні буферної зони з військами Бангладеш і не тільки

За інформацією NBC News, у разі укладання мирної угоди в Україні може з’явитися велика демілітаризована (буферна) зона, контроль за якою здійснюватиме міжнародний моніторинг, а охоронятимуть війська країн поза НАТО, зокрема Бангладеш і Саудівської Аравії.

За задумом, буферна зона стане великою демілітаризованою територією, межі якої поки що не визначені. Вона має розділяти російські та українські позиції всередині України та виступати способом захисту країни від нової агресії.

Як повідомили особи, знайомі з планом, частково завдяки своїм технологічним можливостям Вашингтон може взяти на себе ініціативу щодо моніторингу цієї території, використовуючи дрони, супутники та інші розвідувальні засоби.

