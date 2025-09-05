Чули вибух, евакуювали людей: у Дніпрі спалахнула масштабна пожежа

В Дніпрі вдень 5 вересня сталася масштабна пожежа. Полум'я вирувало на вулиці Івана Езау (колишня вул. Булигіна), стовп чорного диму було видно з різних точок міста. Довелося провести евакуацію людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ", Інформатор.Дніпро та Дніпро.Інфо .

Зазначається, що пожежа спалахнула приблизно о 14:00. Над районом побачили густий стовп чорного диму, він чудово спостерігався з різних районів міста. На місце прибули рятувальники та пожежні підрозділи ДСНС.

Попередньо, загорівся склад на території заводу комбайнів. Очевидці стверджують, що чули вибух перед тим, як спалахнуло полум'я, наразі персонал заводу евакуйовано. Рятувальники також перекрили вулицю Академіка Белелюбського.

"Суспільне" пише, що місце пожежі оточене поліцейськими, людей туди не підпускають. Рятувальники займаються ліквідацією полум'я. Офіційних коментарів від ДСНС або правоохоронних органів поки що не надходило.