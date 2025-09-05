ua en ru
Словаччина підтримує вступ України до ЄС, це дуже вагомо, - Зеленський

Україна, П'ятниця 05 вересня 2025 18:03
Словаччина підтримує вступ України до ЄС, це дуже вагомо, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Словаччина підтримує Україну на шляху до вступу до Європейського Союзу. Братислава готова допомогти Києву своїм досвідом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.

Зеленський за підсумками зустрічі з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді зазначив, що було обговорено низку важливих та ключових тем, серед них - вступ України до Євросоюзу.

"Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі", - зазначив він.

При цьому Зеленський підкреслив важливість двосторонньої співпраці між Україною та Словаччиною в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях. Це повинно зміцнювати обидві країни. Водночас у російських енергоресурсів в Європі немає майбутнього - цю точку зору президент намагався донести до співрозмовника.

Окрім того, сторони обмінялися інформацією: Зеленський розповів Фіцо про розмову європейських лідерів з Трампом, а словацький прем'єр розповів Зеленському про контакти в Китаї.

Словаччина підтримує вступ України до ЄС, це дуже вагомо, - ЗеленськийФото: Володимир Зеленський та Роберт Фіцо (скріншот відео)

Зустріч Зеленського і Фіцо

Нагадаємо, про початок зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо в Ужгороді словацькі ЗМІ написали близько 15:50. Очікувалося, що вони обговорять питання енергетичної інфраструктури, зокрема й українські атаки на нафтопровід "Дружба".

При цьому після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним цього тижня Фіцо заінтригував, що в нього для Зеленського є послання і висновки. Зеленський вже заявляв відразу після зустрічі, що вона була "змістовною".

Вступ України в ЄС

Зауважимо, що 4 вересня після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі Зеленський наголосив, що членство України в Європейському Союзі у списку гарантій безпеки, які хоче отримати Київ, винесено в окремий пункт, як одна з ключових гарантій, яких вимагає Україна.

Варто зазначити, що наразі Євросоюз не може розпочати вступні переговори з Україною виключно через позицію проросійської Угорщини. 27 серпня стало відомо, що Литва запропонувала план про початок вступних переговорів без згоди Угорщини. Згідно з ідеєю Вільнюса, технічний запуск переговорів можна здійснити на рівні 26 держав-членів блоку.

Україна зі свого боку очікує, що країни Євросоюзу ухвалять рішення про початок вступних переговорів уже найближчим часом. При цьому позицію Угорщини закликають ігнорувати та не враховувати.

