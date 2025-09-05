Генштаб розкрив деталі ураження Рязанського НПЗ та низки інших об’єктів агресора

Українські захисники вночі атакували Рязанський нафтопереробний завод та низку інших об’єктів у глибині Росії. Генштаб підтвердив ураження стратегічного підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії й змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Крім того, підрозділи Служби безпеки України успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БпЛА російських військ у районі тимчасово окупованого міста Луганськ. Як результат - на об’єкті відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею.

За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 “Тріумф” у Калузькій області РФ.

Як пояснили військові, Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів РФ . Продукує:

За попередніми даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік.

У ніч на 05 вересня підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Рязанський нафтопереробний завод.

Зауважимо, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді також говорив, що Сили безпілотних систем у ніч на 5 вересня атакували об’єкти паливної інфраструктури Росії та окупованої території.

За його даними, ураження отримали Рязанський нафтопереробний завод та нафтобаза в Луганську.

Зауважимо, що повідомляли, що українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод. У соцмережах з’явилися численні фото та відео масштабної пожежі, що спалахнула після вибухів.

Тим часом російська влада заявила, що системи ППО та РЕБ начебто знищили над регіоном вісім безпілотників.

За їхніми словами, "постраждалих, а також пошкоджень житлових будинків чи інфраструктури немає". Водночас визнали, що уламки впали на територію промислового підприємства.

Варто зазначити, що НПЗ у Рязані уражено повторно, а попередня атака відбулась 2 серпня.