Переховувалися три роки: розвідники ВМС вивели з окупації чотирьох українських солдатів

Україна, П'ятниця 05 вересня 2025 16:25
UA EN RU
Переховувалися три роки: розвідники ВМС вивели з окупації чотирьох українських солдатів Ілюстративне фото: українських солдатів вивела з окупації морська розвідка (Getty Images)
Автор: Антон Корж

З тимчасово окупованої території України вдалося евакуювати кількох українських військових. Вони понад три роки переховувалися там від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке опублікував командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа.

За даними адмірала, історія почалася, коли уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова отримала від звільненого з полону українського військового інформацію.

Звільнений військовий, який служив у корпусі морської піхоти, розповів про те, що його брат під час боїв на сході України отримав важке поранення та опинився у місцевій лікарні. Лікарі не видали пораненого військового російським окупантам та допомогли йому переховуватися.

Командування ВМСУ почало планувати операцію з евакуації. А пізніше виявилося, що евакуювати доведеться не одну людину: разом із морським піхотинцем в лікарні перебували троє військовослужбовців Національної гвардії України. Усі четверо змушені були переховуватися понад три роки.

Загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" провів операцію та евакуював як морпіха, так і нацгвардійців, а також забрав працівника лікарні, який допомагав переховувати українських воїнів. Операція проводилася у кілька етапів, причому російські спецслужби проводили посилені фільтраційні заходи - проте українська розвідка вчергове пошила росіян в дурні.

"Наразі наші воїни у безпеці та нарешті з рідними. Відтак загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи" врятували вже 88 людей та вкотре довели, що для українських воїнів немає нічого неможливого. Боремося за кожного", - резюмував Неїжпапа.

Зазначимо, якби українці потрапили у полон, їхня доля була б значно гіршою. Так, Associated Press повідомило, що понад 200 українських військових загинули в російському полоні з початку повномасштабної війни. За даними видання, багато з них померли від катувань.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія не лише системно застосовує тортури до українських військовополонених, а й поширює спеціальні інструкції з описом "ефективних" методів катування. За даними "Азову", це є державною політикою РФ.

Моніторинг ООН підтверджує: понад 95% українських полонених зазнають тортур. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначав, що близько 90% українських військовополонених зазнають катувань у Росії.

