Стармер змінив міністра закордонних справ Британії: хто буде замість Леммі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Великої Британії та BBC .

Зазначається, що Девід Леммі переміщається на посаду лорда-канцлера та державного секретаря (міністра) юстиції в уряді Стармера. Він також буде віцепрем'єр-міністром.

Водночас Іветт Купер замінить Леммі на посаді державного секретаря (міністра) з питань закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку.

За даними BBC, урядові перестановки в уряді Британії сталися після того, як віцепрем'єр Анджела Рейнер змушена була піти у відставку через податковий скандал навколо неї. Вона не сплатила в повному обсязі податок за придбаний будинок.