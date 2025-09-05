ua en ru
Стармер змінив міністра закордонних справ Британії: хто буде замість Леммі

Британія, П'ятниця 05 вересня 2025 21:10
Стармер змінив міністра закордонних справ Британії: хто буде замість Леммі Фото: ексміністр закордонних справ Британії Девід Леммі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер замінив міністра закордонних справ країни у своєму уряді. Замість Девіда Леммі посаду голови МЗС обійматиме Іветт Купер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Великої Британії та BBC.

Зазначається, що Девід Леммі переміщається на посаду лорда-канцлера та державного секретаря (міністра) юстиції в уряді Стармера. Він також буде віцепрем'єр-міністром.

Водночас Іветт Купер замінить Леммі на посаді державного секретаря (міністра) з питань закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку.

За даними BBC, урядові перестановки в уряді Британії сталися після того, як віцепрем'єр Анджела Рейнер змушена була піти у відставку через податковий скандал навколо неї. Вона не сплатила в повному обсязі податок за придбаний будинок.

Зазначимо, Британія надає сильну підтримку Україні. Зокрема 4 вересня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі звернувся до "коаліції рішучих" заявивши, що вони дали Україні "непорушну обіцянку".

Також, за словами Стармера, деякі неназвані країни "коаліції рішучих" погодилися постачати Україні далекобійні ракети на тлі російських масованих атак по мирних цілях та цивільному населенню.

