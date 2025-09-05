Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Фіцо

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зустрілися в Ужгороді. Зустріч була змістовною.

Про це за підсумками зустрічі заявив голова української держави, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

"Дякую за цей візит. У нас була змістовна розмова. Важливо, що цей діалог є. Ми будемо продовжувати його", - наголосив Зеленський.

Він уточнив, що розповів Фіцо про вчорашню розмову з президентом США Дональдом Трампом, а також про результати засідання "коаліції рішучих".

Зеленський наголосив, що Україна і Словаччина мають зберігати прагматичний характер роботи на рівні лідерів і на рівні урядів.