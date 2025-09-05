Польща підготувала новий закон, який дозволить оплачувати Starlink для України: подробиці

Уряд Польщі розробив та вніс у парламент новий законопроект, який дозволить оплачувати послуги супутниковим інтернетом Starlink для України.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Мачей Дущик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Biznes Alert.

Дущик висловив сподівання, що Сейм розгляне законопроект під час своєї наступної чотириденної сесії, після чого його можна буде надіслати до Сенату, а потім і президенту на підпис. Заступник міністра внутрішніх справ також підкреслив, що у запропонований законопроект також буде внесено питання соціальних виплат для українських біженців, а також систему перевірки їх місця проживання.