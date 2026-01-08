UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський зустрінеться з Трампом для фіналізації угоди про гарантії безпеки, - ЗМІ

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом для завершення угоди про гарантії безпеки вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Видання із посиланням на українських чиновників пише, що є ймовірність візиту Зеленський до США наступного тижня для зустрічі з Трампом і завершення угоди про гарантії безпеки.

Axios називає й інший варіант - зустріч двох лідерів країн під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який відбудеться у січні.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, в четвер, 8 січня, Зеленський повідомив, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України від США фактично готовий. Наступним етапом стане його фіналізація на найвищому рівні.

Вчора, 7 січня, стало відомо, що українські та американські представники під час чергового раунду переговорів у Парижі домовилися про подальші контакти на рівні лідерів та обговорили ключові елементи плану завершення війни.

Крім того, в середу, 7 січня, у Парижі помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, якого, згідно з даними ЗМІ, приймали у посольстві Сполучених Штатів.

Видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

Раніше, 6 січня, в Парижі відбулася зустріч України, США та країн "коаліції охочих". Сторони підтвердили єдність щодо сталого миру та домовилися про подальшу підтримку Києва, а керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про конкретні домовленості.

Зазначимо, Україна обговорює з партнерами гарантії безпеки на землі, в небі та на морі. При цьому відповідь щодо термінів гарантій безпеки від США планується отримати під час зустрічі Зеленського та президента Дональда Трампа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд ТрампГарантії безпекиЗустріч Зеленського та Трампа