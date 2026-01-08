Зеленский встретится с Трампом для финализации соглашения о гарантиях безопасности, - СМИ

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, в четверг, 8 января, Зеленский сообщил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины от США фактически готов. Следующим этапом станет его финализация на самом высоком уровне.

Вчера, 7 января, стало известно, что украинские и американские представители во время очередного раунда переговоров в Париже договорились о дальнейших контактах на уровне лидеров и обсудили ключевые элементы плана завершения войны.

Кроме того, в среду, 7 января, в Париже заметили спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, которого, согласно данным СМИ, принимали в посольстве Соединенных Штатов.

Издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.

Ранее, 6 января, в Париже состоялась встреча Украины, США и стран "коалиции желающих". Стороны подтвердили единство в отношении устойчивого мира и договорились о дальнейшей поддержке Киева, а руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о конкретных договоренностях.

Отметим, Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности на земле, в небе и на море. При этом ответ относительно сроков гарантий безопасности от США планируется получить во время встречи Зеленского и президента Дональда Трампа.