Головна » Новини » Політика

Зеленський змінив головного перемовника щодо вступу України до ЄС

Україна, Вівторок 24 лютого 2026 15:55
UA EN RU
Зеленський змінив головного перемовника щодо вступу України до ЄС Фото: Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський оновив склад української делегації для переговорів з Євросоюзом щодо угоди про вступ України до ЄС. Новим головним перемовником призначено віцепрем’єра Тараса Качку.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідний указ від 24 лютого оприлюднений на сайті Офісу президента.

Читайте також: Україна в ЄС з 1 січня 2027 року? У Єврокомісії назвали ціль амбітною та шукають шляхи

Що змінилося у складі делегації

Документ вносить зміни до попереднього указу від 21 червня 2024 року.

Згідно з новим рішенням, до складу делегації включено або затверджено близько двох десятків посадовців - представників різних міністерств і державних органів.

Хто очолив переговори з ЄС

Головним перемовником і очільником української делегації визначено віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку.

Він відповідатиме за переговорний процес щодо вступу України до Євросоюзу.

Хто покинув делегацію

Указом також виведено зі складу делегації попередню очільницю - Ольгу Стефанішину, а також ще 15 осіб.

Як відомо, з кінця серпня 2025 року Стефанішина обіймає посаду посла України у США.

Вступ України до ЄС

Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Київ очікує чіткої дати вступу до Європейського Союзу та прозорості в цьому процесі.

Водночас у ЄС розглядають кілька варіантів включення перспективи членства України до майбутньої мирної угоди, зокрема поетапний підхід із наданням попередніх гарантій безпеки. Раніше також повідомлялося, що у мирному плані США фігурувала можливість вступу України до ЄС у 2027 році, однак це положення нині переглядається через позицію окремих держав-членів.

Крім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав прискорений вступ України до Євросоюзу малоймовірним.

Єврокомісар із питань розширення Марта Кос заявила, що за чинною методологією членство до 2027 року є нереалістичним, тому у Брюсселі розглядають можливість застосування "геополітичного підходу" для прискорення процесу.

Володимир Зеленський Тарас Качка Вступ в ЄС
