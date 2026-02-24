Зеленський змінив головного перемовника щодо вступу України до ЄС

Президент Володимир Зеленський оновив склад української делегації для переговорів з Євросоюзом щодо угоди про вступ України до ЄС. Новим головним перемовником призначено віцепрем’єра Тараса Качку.

Як повідомляє РБК-Україна , відповідний указ від 24 лютого оприлюднений на сайті Офісу президента.

Що змінилося у складі делегації

Документ вносить зміни до попереднього указу від 21 червня 2024 року.

Згідно з новим рішенням, до складу делегації включено або затверджено близько двох десятків посадовців - представників різних міністерств і державних органів.

Хто очолив переговори з ЄС

Головним перемовником і очільником української делегації визначено віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку.

Він відповідатиме за переговорний процес щодо вступу України до Євросоюзу.

Хто покинув делегацію

Указом також виведено зі складу делегації попередню очільницю - Ольгу Стефанішину, а також ще 15 осіб.

Як відомо, з кінця серпня 2025 року Стефанішина обіймає посаду посла України у США.