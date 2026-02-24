Зеленський змінив головного перемовника щодо вступу України до ЄС
Президент Володимир Зеленський оновив склад української делегації для переговорів з Євросоюзом щодо угоди про вступ України до ЄС. Новим головним перемовником призначено віцепрем’єра Тараса Качку.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідний указ від 24 лютого оприлюднений на сайті Офісу президента.
Що змінилося у складі делегації
Документ вносить зміни до попереднього указу від 21 червня 2024 року.
Згідно з новим рішенням, до складу делегації включено або затверджено близько двох десятків посадовців - представників різних міністерств і державних органів.
Хто очолив переговори з ЄС
Головним перемовником і очільником української делегації визначено віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку.
Він відповідатиме за переговорний процес щодо вступу України до Євросоюзу.
Хто покинув делегацію
Указом також виведено зі складу делегації попередню очільницю - Ольгу Стефанішину, а також ще 15 осіб.
Як відомо, з кінця серпня 2025 року Стефанішина обіймає посаду посла України у США.
Вступ України до ЄС
Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Київ очікує чіткої дати вступу до Європейського Союзу та прозорості в цьому процесі.
Водночас у ЄС розглядають кілька варіантів включення перспективи членства України до майбутньої мирної угоди, зокрема поетапний підхід із наданням попередніх гарантій безпеки. Раніше також повідомлялося, що у мирному плані США фігурувала можливість вступу України до ЄС у 2027 році, однак це положення нині переглядається через позицію окремих держав-членів.
Крім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав прискорений вступ України до Євросоюзу малоймовірним.
Єврокомісар із питань розширення Марта Кос заявила, що за чинною методологією членство до 2027 року є нереалістичним, тому у Брюсселі розглядають можливість застосування "геополітичного підходу" для прискорення процесу.