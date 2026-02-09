ЄС готує для України унікальний формат вступу, - Bloomberg
Євросоюз готує низку варіантів для включення членства України в майбутню мирну угоду. Воно може бути поступовим і передбачати надання Києву попереднього захисту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Джерела видання розповіли, що серед варіантів, які розглядаються, є надання Україні попереднього захисту на час вступу до Євросоюзу, а також негайного доступу до деяких прав членства.
Крім того, розглядаються й інші варіанти, які передбачають продовження існуючого шляху доступу або введення перехідного періоду і поступового членства в ЄС.
Водночас, за словами джерел, блок надасть Україні чіткий графік кроків, які вона повинна зробити для просування офіційної процедури.
"Майбутній вступ Києва до ЄС є частиною обговорення мирної угоди", - заявив представник Єврокомісії у відповідь на запитання Bloomberg.
Видання нагадує, що проєкт 20-пунктного мирного плану України передбачає її вступ до ЄС у 2027 році, при цьому Київ отримає деякі переваги членства в проміжний період.
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, у грудні 2025 року з'явилася інформація, що Україна в разі укладення мирної угоди та припинення війни вступить до Євросоюзу до 1 січня 2027 року.
Нещодавно президент Сербії Александар Вучич підтвердив, що членство України в ЄС до 1 січня 2027 року - це частина плану із завершення війни.
В Україні теж підтвердили, що в мирному плані США зафіксовано дату вступу до ЄС у 2027 році. Але при цьому є нюанс - положення переглядається через заперечення з боку окремих країн-членів ЄС.
До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що приєднання України до ЄС 1 січня 2027 року є неможливим. За його словами, кожна країна-кандидат має відповідати Копенгагенським критеріям, на що потрібно кілька років.